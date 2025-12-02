Florentinus V lähti yllättäin

Anneli Hakatie kertoo, että saksalaisori Florentinus V (Florestan I - Londonderry) lähti yllättäen. Westfaleninori olisi kääntynyt 20-vuotiaaksi, mutta toisin kävi.Hakatie ihmetteli, kun vanha, kokenut ori alkoi viime viikolla lämpöillä melko voimakkaasti, vaikka tallissa kaikki muut olivat terveitä. Viime viikon tiistaina eläinlääkäri kutsuttiin paikalle ja oritta nesteytettiin ja kipulääkittiin. Sillä oli ehkä lievää ähkyilyä, mutta ei mitään kovin vakavan tuntuista. Tila diagnosoitiin virukseksi. Päivän mittaan hevosen tilanne kuitenkin heikkeni ja viimeisten kahden tunnin aikana tilanne kehittyi niin nopeasti, että jouduttiin toteamaan oriin elimistön hiipuneen sen verran paljon, että lopettaminen oli enää ainoa vaihtoehto.Kun hyvinkääläiseläinlääkäri tuli iltakäynnille tarkoituksenaan jatkaa nestetystä, hänen tehtäväkseen jäi nesteytyksen asemesta lopettaa hevonen.Hakatie seurasi tilannetta hämmästyneenä ja järkyttyneenä vierestä."Sen kohdalla ei pysty sanomaan mikä johtui mistäkin. Eläinlääkäri sanoi, että vanhan hevosen elimistö vaan lakkasi toimimasta, kroppa oli joutunut sen verran koville.". Hakatie muistelee Florentinusta kunnioituksella ja toteaa sen olleen "Suomeen vertaansa vailla oleva ori", joka jätti valtavan hyväluonteisia, helppoja ja miellyttäviä jälkeläisiä. Niitä on kirjattu Hippoksen tietokantaan 141, ja muutamaa uutta vielä odotetaan.Pakastetta oriista ei ole tehty, eikä sitä Hakatien tietääkseen ole saatavilla Saksastakaan."Siemen oli hyvälaatuista, siitä olisi voinut tehdä pakastetta, mutta kun ei sitä oikein kukaan kuitenkaan sitten käytä, niin ei me katsottu tarpeelliseksi sitä tehdä."Florentinus kilpaili kansainvälisellä GP-tasolla Jennifer Hoffmannin kanssa ja saapui Suomeen 2020 Gestuet Lettebergiltä. Se oli tuolloin kauden suosituin ori. Sammaliston vanhoista oreista Sternkönigiä ja Lissabonia on pakasteena saatavissa.. Niin iso tekijä kuin on alalla ollut, tilanne on nyt se, että Riihimäellä sijaitseva Sammalisto suuntaa pikkuhiljaa pois omista oreista. Tallissa ovat vielä Instertanz, Celantus ja Ryhlyn Peikonlehti, mutta uusia orihankintoja ei ole suunnitteilla. Hakatie toteaa, että ratsukasvatus ei ole kasvamaan päin eikä oman oriin hankkiminen näin ollen ole kovin perusteltua. Tulot tulevat ratsastuskoulutoiminnasta ja ratsuttamisesta, ja vision mukaan oriasematoiminnasta ilman omaa oritta."Eli me tehtäisiin vastaisuudessa enemmän sitä tammapuolta."Mitä oreihin tulee, hän miettii painotuksen siirtämistä siihen, että oriasemapalvelua tarjottaisiin muiden ihmisten oreille, kuten viime vuonna Silvolan Hemmingille, joka kävi hyppäämässä Sammalistossa, ja siinä sivussa omat oriit astuvat minkä astuvat. Hakatie näkee, että etelä-Suomessa voisi olla kysyntää tällaisille palveluille."Omasta orista saa tietty varsamaksutuloa tai tiineystuloa, mutta kyllä sä todellisuudessa käytännössä laskutat lähinnä sitä orin kanssa tehtävää työtä ja se on se sama työ, minkä teet vieraankin orin kanssa ilman mitään rahallisia investointeja. Aika paljon saa tammoja olla, että se oma ori rupeaa mitään tuottamaan. Tiineysprosentteihin ei oriinpitäjä pysty vaikuttamaan ja nehän keikkuu siellä noin kuudessäkymmenessä. Lisäksi ihmiset jättävät niitä maksuja maksamattakin vaikka joutuisivat sitten rekisteröimään varsansa tilastohevoseksi."Celantukselle suunniteltiin paluuta kilparadoille, mutta tässä asiassa jouduttiin toteamaan, että ori ei tule kestämään isompia esteitä, joten kilpauraideasta on peräännytty. "Kyllä se varmaan tarkalla hoitamisella ja huoltamisella olisi ollut pidettävissä siinäkin käytössä, mutta en mä sellaista kuitenkaan halua", Hakatie päättää