Florentinus V laukkaa vehreämmillä laidunmailla.
Florentinus V laukkaa vehreämmillä laidunmailla. Kuva: Anu Leppänen
Ratsastusuutiset

Florentinus V lähti yllättäin

Sammaliston saksalaisori oli kahtena vuonna astutustilaston ykkönen.
Julkaistu
Loading content, please wait...

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi