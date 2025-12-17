Fred Sundwall ideoi este- ja koulukisat Tampereen messukeskukseen: "Syksyyn jäi tyhjä aukko"

Tampereelle on suunnitteilla iso hallikisa syksylle 2026 Lemmikkimessujen yhteyteen 10.-11.10. ”Nyt kun HIHS siirtyi keväälle, syksyyn jäi tyhjä aukko ratsastuskilpailujen suhteen”, kertoo Tampereelle vuoden 2026 syksyyn suunnitellun hallikisan vetäjä Fred Sundwall. Hän kertoo että nyt Helsinki International Horse Show (26.2. - 1.3.) ja Tampereen Hevosmessut (24.-26.4.) ovat hyvinkin lähellä toisiaan, mutta syksy näytti tyhjältä. Kevään hevosmessuilla on järjestetty estekisat monena vuonna, joten kokemusta jo on. ”Alettiin sitten Tampereen Hevosmessujen järjestäjien kanssa pohtia tämmöistä syksyistä ratsastuskilpailua.”Suunnitelmissa on, että kilpailu järjestettäisiin Tampereen messukeskuksessa Lemmikkimessujen kanssa samaan aikaan syksyllä.”Sinne olisi tulossa este- ja kouluratsastusluokkia, sekä tietenkin suuri expo. Lemmikkimessuille tulee paljon sellaista yleisöä, joka on varmasti kiinnostunut myös hevosista. Tapahtuma on ensi vuonna kokeiluluontoinen, mutta toivomme, että se saa vakiintuneen paikan kisakalenterissa. Onhan se ainutlaatuinen mahdollisuus päästä kilpailemaan isossa hallissa suuren yleisön edessä, jos tähtää esimerkiksi vuoden 2027 HIHS:iin.”Toistaiseksi on sovittu alueluokista, mutta kansalliset luokat eivät ole poissuljettuja. Sundwall kertoo, että riippuen yhteistyökumppaneista, palkintotaso pyritään saamaan "kiinnostavaksi".”Ratsastajat ovat olleet todella kiinnostuneita tästä uudesta kilpailumahdollisuudesta”, summaa Sundwall.Horse Event Tampere on vasta suunnitteluvaiheessa, eikä tapahtumaa löydy toistaiseksi SRL:n kilpailukalenterista, mutta Tampereen Messujen tapahtumakalenterista se löytyy.