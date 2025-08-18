Fred Sundwall valjakkoSM:istä: "Olen luottavainen, mutta varasuunnitelmakin on"

Hevoset Espoossa -tapahtuma alkaa lauantaina 30.8., mutta valjakkoajon SM-kilpailu alkaa jo perjantaina 29.8.Ehtiikö alue valmistua, tapahtuman projektijohtaja Fred Sundwall?"Asia etenee. Kävin siellä tänään", Sundwall kertoi viime torstaina. "Kyllä mä olen sitä mieltä, että valmistuu ajallaan. Isot koneet oli paikalla."Sundwall paljasti, että alueelle on levitetty kantava betoroc-kerros. Siihen päälle levitetään hiekka. Se tarkoittaa, että tällä viikolla alueelle pitäisi päästä jo ratsastamaan. Pitkä, lämmin kausi on vauhdittanut töitä. Sundwall kuitenkin myönsi, että varasuunnitelma on. "Hiekkaa on niin paljon, että me pystytään rakentamaan 80x70 alue siihen kohtaan, missä on esimerkiksi kepparikenttä. Se riittää, jos on ihan pakko."