Wilhelmiina Poikkeus osti Lucas Stonen jo maitovarsana. Tässä he hyppäävät yhdessä Ypäjän SM-kisoissa. Kuva: Leena Alerini

Ratsastusuutiset FWB Lucas Stone valittiin Uuden-Seelannin MM-joukkueeseen FWB-hevonen MM-mitaleille? Ei mahdoton ajatus, sillä sen ratsastaja Samantha Lissington on osa kivenkovaa Uuden-Seelannin joukkuetta, joka on tottunut menestymään.