Wilhelmiina Poikkeus osti Lucas Stonen jo maitovarsana. Tässä he hyppäävät yhdessä Ypäjän SM-kisoissa.
Wilhelmiina Poikkeus osti Lucas Stonen jo maitovarsana. Tässä he hyppäävät yhdessä Ypäjän SM-kisoissa. Kuva: Leena Alerini
Ratsastusuutiset

FWB Lucas Stone valittiin Uuden-Seelannin MM-joukkueeseen

FWB-hevonen MM-mitaleille? Ei mahdoton ajatus, sillä sen ratsastaja Samantha Lissington on osa kivenkovaa Uuden-Seelannin joukkuetta, joka on tottunut menestymään.
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