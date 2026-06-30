FWB Lucas Stone valittiin Uuden-Seelannin MM-joukkueeseen

FWB-ruuna Lucas Stone (Concreto – Robin Z) on valittu Uuden-Seelannin kenttäratsastuksen MM-joukkueeseen Samantha Lissingtonin kanssa. Maan lajiliitto julkaisi valinnat tänään Facebookissa.Kaisa Kiviniityn kasvattama Lucas Stone kilpaili aiemmin Wilhelmiina Poikkeuksen kanssa kolmen tähden tasolla, kun Lissington osti viime vuonna. Uuden ratsukon yhteistyö on sujunut loistavasti, sillä jo lokakuussa he voittivat Strzegomissa pitkän neljän tähden kilpailun. Kesäkuun alussa ratsukko oli Luhmühlenin neljässä tähdessä seitsemäs.Viime syksynä Lissington kertoi Hevosurheilu Ratsastukselle, että hän arvostaa erityisesti hevosen asennetta:"Sitä on todella kiva ratsastaa, se oppii nopeasti ja sitä on hyvä valmentaa. Se on tyytyväinen hevonen, mutta siinä on sisukkuutta maastoradalla, mikä on tärkeää."Lissington osti hevosen käyttämällä Equiratings-yhtiön data-analytiikkaa. Sen työkaluja, kuten High Performance Rating (HPR) ja EquiRatings Quality Index (ERQI), käytetään kansainvälisesti kenttäratsastuksessa arvioimaan hevosten menestysmahdollisuuksia kilpailuissa."Käytimme dataa hevosen etsimiseen, koska minulla ei ollut budjettia ostaa hevosta, joka oli jo todella hyvä kaikissa kolmessa osakilpailussa. Kouluratsastus on vahvuuteni, joten etsin hevosta, jolla oli hyvä statistiikka hyppäämisessä ja jota voisin kehittää sileällä", Lissington kertoi lokakuussa.Lucas Stone on Lissingtonin kanssa tehnyt useita yli 70 prosentin tuloksia kouluradoilla. Se ei ehkä ihan riitä kärkikahinoihin MM-kilpailuissa, mutta Uuden-Seelannin joukkue on tunnetusti vahva ja joukkuemitalin tavoittelu ei ole mahdotonta. 2022 Uusi-Seelannin joukkue otti pronssia. Isossa-Britanniassa asuvalle Lissingtonille Aachenin kisat ovat ensimmäiset arvokilpailut.Lucas Stonen suku on mielenkiintoinen. Concreton (Contender - Calando I) tiedetään jättäneen mainioita kenttähevosia, mutta erikoisuus on Lucas Stonen emälinjalla, sieltä kun löytyy Zinnia, joka on Robin Z:n ja Piia Pantsu-Jönssonin olympiaratsu Cynan varsa. Zinnian kasvattaja ei ole kukaan muu kuin Pantsu itse. Tammalla kilpaili Ann-Niina Kiviniitty-Ranta-aho, ja hänen siskonsa Kaisa Kiviniitty teetti sillä varsoja..Lucas Stonen ostanut huippuratsastaja uskoo hevosen nousevan viiteen tähteen – nyt hän haluaa lisää FWB-hevosia.Tämän päivän hevoskauppaa: Data-analytiikka kaivoi FWB-ruuna Lucas Stonen huippuratsastajan ostolistalle