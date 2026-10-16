Nyt on nähty FWB myös vetokisassa. Esimerkkiä näyttävät Eleonora Paajanen tammansa Coeur d'Orin kanssa.
Nyt on nähty FWB myös vetokisassa. Esimerkkiä näyttävät Eleonora Paajanen tammansa Coeur d'Orin kanssa.Pauliina Rautio
Ratsastusuutiset

FWB-tamma "Hilma": 13 lajia ja uusia haasteita horisontissa

Eleonora Paajanen ja FWB-tamma Coeur d'Or ovat kokeilleet jo kolmeatoista lajia kisaten kahdeksassa.
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