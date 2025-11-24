Global Champions Leaguen finaalissa jaettiin joukkueille 6,5 miljoonaa palkintorahaa
Perinteinen playoff-viikko päätti rahakilpailusarja Global Championsin kauden Prahassa. Pelkästään GCL -joukkuekisassa oli jaossa peräti 6,5 miljoonaa euroa.
Finaaliviikonlopun playoffs-nimitys tulee joukkuekisan muissa urheilulajeissa käytössä olevista pudotuspeleistä. Prahassa kisa alkoi torstaina puolivälierällä 12 joukkueen voimin, mistä perjantain välierään jatkoi kahdeksan joukkuetta. Kauden aikana neljä eniten pistettä kerännyttä joukkuetta olivat ansainneet suoran paikan välieriin.
Sunnuntain kahden kierroksen finaalissa kilpaili välierän kuusi parasta joukkuetta. Voitto meni Rome Gladiators -joukkueelle, jossa ratsastivat Emanuele Gaudiano hevosella Esteban de Hus, Yuri Mansur hevosella QH Alfons Santo Antonio sekä Peder Fredricson hevosella Alcapone des Carmille. Voittajajoukkue kuittasi voitostaan 2,5 miljoonaa euroa.
Prahassa kilpailtiin myös henkilökohtaisen GCT-sarjan Super Grand Prix. Osallistumisoikeuden kilpailuun saavat kaikki ratsastajat, jotka ovat kauden aikana voittaneet Global Champions Tourin GP-luokan.
Super Grand Prix´n voittoon ratsasti Belgiaa edustava Abdel Said hevosella Bonne Amie. GP:n voitosta sai reilut 300 000 euroa.
GCT-sarjan mestaruus varmistui jo aiemmin kauden viimeisessä osakilpailussa Riadissa. Belgian 27-vuotias Gilles Thomas voitti sarjan historian nuorimpana ratsastajana. Mestaruuteen kerätään kauden aikana pisteitä GCT-osakilpailuista, mutta vain kahdeksan parhaan tulokset lasketaan.