Show-meininki kuuluu GCL-sarjaan. Joukkuekisan voittajaseremoniassa liekit leiskuivat.Kuva: Stefano Grasso/LGCT-GCL
Ratsastusuutiset

Global Champions Leaguen finaalissa jaettiin joukkueille 6,5 miljoonaa palkintorahaa

Prahan Playoffs-viikonlopussa ratkottiin Global Champions League -joukkuekisan lisäksi GC Tour Super Grand Prix´n voittaja.
Julkaistu

Perinteinen playoff-viikko päätti rahakilpailusarja Global Championsin kauden Prahassa. Pelkästään GCL -joukkuekisassa oli jaossa peräti 6,5 miljoonaa euroa.

Finaaliviikonlopun playoffs-nimitys tulee joukkuekisan muissa urheilulajeissa käytössä olevista pudotuspeleistä. Prahassa kisa alkoi torstaina puolivälierällä 12 joukkueen voimin, mistä perjantain välierään jatkoi kahdeksan joukkuetta. Kauden aikana neljä eniten pistettä kerännyttä joukkuetta olivat ansainneet suoran paikan välieriin.

Sunnuntain kahden kierroksen finaalissa kilpaili välierän kuusi parasta joukkuetta. Voitto meni Rome Gladiators -joukkueelle, jossa ratsastivat Emanuele Gaudiano hevosella Esteban de Hus, Yuri Mansur hevosella QH Alfons Santo Antonio sekä Peder Fredricson hevosella Alcapone des Carmille. Voittajajoukkue kuittasi voitostaan 2,5 miljoonaa euroa.

Rome Gladiatorsin voittajajoukkue. Vasemmalta Emanuele Gaudiano, Yuri Mansur ja Peder Fredricson.Stefano Grasso/LGCT-GCL
Abdel Said voitti Prahan Super Grand Prix´n.Kuva: Stefano Grasso/LGCT-GCL

Prahassa kilpailtiin myös henkilökohtaisen GCT-sarjan Super Grand Prix. Osallistumisoikeuden kilpailuun saavat kaikki ratsastajat, jotka ovat kauden aikana voittaneet Global Champions Tourin GP-luokan.

Super Grand Prix´n voittoon ratsasti Belgiaa edustava Abdel Said hevosella Bonne Amie. GP:n voitosta sai reilut 300 000 euroa.

GCT-sarjan mestaruus varmistui jo aiemmin kauden viimeisessä osakilpailussa Riadissa. Belgian 27-vuotias Gilles Thomas voitti sarjan historian nuorimpana ratsastajana. Mestaruuteen kerätään kauden aikana pisteitä GCT-osakilpailuista, mutta vain kahdeksan parhaan tulokset lasketaan.

Superori Ermitage Kalonen ratsastaja Gilles Thomas voitti GCT-mestaruuden.Kuva: Ljuba Buzzola /LGCT-GCL

Tulokset joukkuekilpailu

Tulokset Super Grand Prix

