Clavina voitti Ypäjällä ison luokan lauantaina. Kuva: Ansku Ankelo
Ratsastusuutiset

Gold-voitto ei tuonut tänä vuonna HIHS-paikkaa – Gundersby ei olisi kilpaillut muutenkaan

HIHS-paikkoja ei ollut jaossa, koska Gold-sarjassa kilpailleilla ratsukoilla on paikat Horse Show'hun jo jotakin muuta kautta.
