Gold-voitto ei tuonut tänä vuonna HIHS-paikkaa – Gundersby ei olisi kilpaillut muutenkaan

Horse Shown kiireisen toimitusjohtaja Valtteri Gundersbyn päähuomio on kovaa vauhtia lähestyvässä Helsinki International Horse Show'ssa, mutta sen verrn hän ehti itse kilpailemaan, että nappasi Pohjola Gold -sarjan 145-finaaliluokan voiton Ypäjällä lauantaina.”Mun kausihan alkoi vasta Ainossa. Clavina (Clarimo – Nabab de Reve) hyppäsi hyvin, hevonen parani päivä päivältä. Itse asiassa kaikki hevoset paranivat viikonlopun myötä. Että olen kyllä tyytyväinen", hän kommentoi tyytyväisenä. Onko niin, että Pohjola Gold -sarjasta ei kuitenkaan ratsasteta Horse Showhun kuten aiempina vuosina?”Ei ratsasteta, koska mietittiin Mikon (Mäentausta) kanssa että kesän ulkosarjasta on liian pitkä aika, ja kun moni suomalainen viiden tähden ratsastaja on tähän aikaan ulkomailla. Ja muistaakseni kaikilla nyt Goldia kilpaillella on jo paikka Horse Showssa jotain muuta kautta joka tapauksessa.”Etkö itse aio kilpailla Messukeskuksessa?”No en. Joskus olen yrittänyt Solbackan kisoissa itsekin kisata, mutta on sekin jo aikamoista säätöä. Ja HIHS on niin iso paketti, että ei, en ehdi hevosen selkään nyt muutamaan viikkoon.”Itsekin vielä ratsastavia maailmancup-osakilpailun johtajia ei montaa taida olla, Gundersbylle tulee mieleen ainoastaan Göteborgin Tomas Torgersen. Johtunee varmaan siitä, että kilpailunjohtajat ovat valtaosin vanhempaa sukupolvea.Entä, kun Horse Show on tältä vuodelta paketoitu, palaatko satulaan?”Ehdottomasti. Tarkoitus on tehdä joku kisamatka etelämmäksi, varmaan Keski-Eurooppaan, vähän etupeltoon kevättä vastaanottamaan ja valmistautumaan tulevaan kisakauteen”, kertoo Gundersby.Hallisarja Goldin finaaliluokan tulos täällä