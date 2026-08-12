Aachenin MM: Cathrine Laudrup-Dufour voitti GP:n, joukkuekulta Saksaan ja Henri Ruoste GP specialiin

Näin oikeastaan odotettiinkin. Cathrine Laudrup-Dufour ja MSJ Freestyle voittivat grand prix'n. Ja joukkuekulta Saksaan, mikä "tiedettiin" jo ennen kisaa. Iso-Britannia otti hopean ja Tanska pronssin. Kysymykseen tuli oikeastaan vain, meneekö Justin Verboomen ohi vai ei. Ei hän mennyt, vaan jäi Zonik Plussallaan lopulta hyvin selkeästikin tanskalaisen taakse. Laudrup-Dufour lähti omille prosenttilukemilleen heti ohjelman alussa singahtamalla 84 prosenttiin ja piti tason hyvin. Ratsastus oli keveää ja pehmeää, joskin Freestylekin osaa aika ajoin "mutustella" suullaan. Tuomarikonsensus tanskalaisen takana oli selvä, vain yksi olisi asettanut ykköseksi Verboomenin: M-kirjaimessa istunut suomalaistuomari Maria Colliander, ja hänkin täpärästi, muutaman sadasosan erolla. Laudrup-Dufour sai 82,376 prosenttia ja belgialaistähti 80, 885.Suomalaisia kiinnostaa se, että Henri Ruoste jatkaa GP specialiin sijalta 23 ja on ainoa suomalainen.Ville Vaurio otti sijan 48, Anu Sironen sijan 72 ja Stella Hagelstam sijan 84.Huomenna Ruosteella ja Tiffanys Diamondilla on torstaina välipäivä.Special sopii ratsukolle yleensä varsin hyvin, mutta Ruoste tapansa mukaan toppuuttelee. Hän huomauttaa, että ohjelma vaatii eteenpäin ratsastusta, mikä ei aina kuumalle tammalle sovellu. Etenkään Aachenin kaltaisessa isossa ympäristössä, kuten Ruoste stadionia kuvailee.Loppuviikkoa kohti nouseva helle tuo oman lisänsä. Tulokset täälläJoukkuetulokset täällä