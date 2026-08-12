Henri Ruoste jatkaa specialiin. Ja ties vaikka sieltä vielä kür-finaaliinkin. Kuva: Outi Räisänen

Ratsastusuutiset

Aachenin MM: Cathrine Laudrup-Dufour voitti GP:n, joukkuekulta Saksaan ja Henri Ruoste GP specialiin

Ei suuria muutoksia tuloslistalla. Ykkössija Tanskaan ja toinen Saksaan, ja Henri Ruoste ratsasti jatkoon.