GP-menestystä Belgiassa: Anna-Julia Kontio toinen, Jone Illi neljäs

Anna-Julia Kontio ja kokenut Jay Jay van de Mottelhoeve (Faldiano - Thinder vd Zuuthoeve) ottivat kakkossijat niin 145 cm GP:ssa kuin perjantain 145-rankingluokassa Sentower Parkin kahden tähden kilpailuissa Belgian Opglabbeekissa. Molemmista luokista tuli palkintorahaa 5640 euroa.Suomalaismenestystä täydensi Jone Illi, joka oli niin ikään molemmissa luokissa neljäs Celtas Quillianilla (Uriko - Cancara).Kontio oli kilpailun jälkeen enemmän kuin tyytyväinen ja ihmetteli hevosensa tasaista suoritusvarmuutta."Ihan nappisuorituksia hevoselta, enkä itsekään niin huonosti onnistunut", Kontio kertoo.Jay Jay on jo 16-vuotias, mutta hevonen tuntuu vain paranevan iän myötä."Se on todella hyvässä vireessä ja sille on löytynyt oikealta tuntuva tapa kaikkeen tekemiseen, treeniin ynnä muuhun."Isompiin luokkiin Kontio ei hevosta halua enää ottaa vaan sen kanssa on tarkoitus jatkaa samalla tasolla."Suunnitteilla on mahdollisesti muutama viiden tähden kisa, jossa se pääsisi menemään tätä samaa tasoa, 145–150-tasoa. Kunnioitan erittäin paljon mitä se on tehnyt ja antanut, joten haluan pitää sen tällä tasolla enkä ottaa siitä ihan viimeisintä parasta ulos."Sen sijaan Kontion talliin kesällä tulleen Titta Tallbackan Cayadinan (Cayado – Casquetto) kanssa on tasonnosto edessä."Ensi viikolla Jay Jay jää huilimaan kotiin ja Cayadinan on tarkoitus mennä Peelbergenissä pääluokat."Cayadina sai pari viikkoa sitten 145 cm GP:ssa yhden pudotuksen, mutta Kontio näkee hevosessa potentiaalia nousemaan viiden tähden GP-tasolle."Se on tuntunut hyvältä ja kaikin puolin varmalta. Se ei ole vielä ollut kauaa eikä ole vielä niin tasaista tulostasoa kuin Jay Jay´n kanssa, mutta sen kanssa tavoitteet ovat nostaa sitä ylöspäin. Myös maailmancup on mahdollinen tavoite tällä kaudella. Mennään tässä kisa kerrallaan.".