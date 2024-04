Stella Hagelstam lensi lauantai-iltana kotiin Suomeen, mutta palaa ensi viikolla Aalborgiin, jossa suomalaiskouluratsastajat jatkavat tulosten jahtaamista. Kuva: Leena Alerini

GP specialin Norjassa voittanut Hagelstam nyt täysillä mukana kuka-lähtee-Pariisiin -kisassa: "Olin kyllä, että häh"

Tamma Kiss Me on älykkäin hevonen, mitä ratsastajalla on tähän mennessä ollut. Siksi hän uskaltaa tavoitella paikkaa olympiajoukkueessa.