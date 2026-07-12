Heikkinen voittoon Solbackassa – Granroth myi nuoren hevosensa Gulliksenin perheeseen

Solbackan estekilpailut olivat Petra Heikkisen viikonloppu. Heikkinen voitti 140-luokan La Balobuetta van de Eijkhofilla (Baloubet du Rouet - Diamant de Semilly) ja sijoittui neljänneksi samassa luokassa Kearney W:lla (Baloubet du Rouet - Quidam de Revel).Luokassa toisiksi sijoittuivat Susanna Granroth ja KG Corleoni (Leopoldo 200 - Peter Pan), melkein kolmen sekunnin erolla."Vähän harmittaa, että voitto jäi saamatta. Mutta noin isolla aikaerolla, ei harmita niin paljon kuin sekunninmurto-osan erolla. Olen tosi tyytyväinen viikonloppuun", Granroth toteaa. Edeltävällä viikolla Sanna Backlund kertoi suunnitelmistaan päättää kilparatsastusuransa. Backlund ja Granroth ovat tehneet yhteistyötä jo pitkään, ja nyt kilparatsastajan 8-vuotias projektihevonen Nola WV (Bamako de Muze - Argentinus) on siirtynyt Granrothin käyttöön."Ihan muutama viikko on tehty näin. Tykkään siitä, se on laadukas hevonen. Starttasimme tänään 140-luokassa, mutta uusinnassa tuli kaksi pudotusta."Yhteinen tulevaisuus ei ole vielä täysin varma. "Katsotaan, onko siitä pitohevosta pidemmäksikin aikaa. Vaikka hevonen onkin laadukas, se on vielä kokematon. Katsellaan."Granroth kertoo, että nuorten hevosten kokoonpano vaihtuu melko tiuhaan. Perusryhmä on sama, kuten Corleoni ja tällä hetkellä kesälomaa viettävä KG Corazon (Cassini II - Peter Pan). Viimeisin kunnon myynti oli 6-vuotias FWB-tamma Cerena (Cantona TN - Eldorado van de Zeshoek) Geir Gulliksenin perheeseen. "Se tapahtui Drammenin jälkeen. Cerena meni Victoria Gulliksenin poikaystävän, Jordy van Massenhoven käyttöön. Se oli hyvä myynti", tyytyväinen Granroth sanoo. Tämän kesän päätavoitteet ovat Pohjola-sarja sekä lähestyvät SM-kisat."Ehkä tehdään joku ulkomaan reissu", hän päättää. .Lue Heikkisen kuulumiset alta:.Petra Heikkinen valitsi Salon kilpailut, vaikka palkintorahat jäivät Operagameseja pienemmiksi.140-luokassa kolmansiksi sijoittuivat John Antell ja Mante (Zirocco Blue VDL - Berlin). Katso luokan tulokset täältä. .Sanna Backlund lopettaa kilparatsastamisen – "On aika jättää valkoiset housut kisakentiltä".Joni Koivusalo tekee paluuta kotimaan kärkiluokkiin – 135-luokan voitto Petra Heikkiselle ja Oechie-K:lle.Sanna Siltakorpi: "Puhelimet soi sen verran tiuhaan, että ostajan sai valita"