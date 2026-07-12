Kuvan Nola WV on Granrothin käyttöön siirtynyt, Sanna Backlundin projektihevonen.
Kuvan Nola WV on Granrothin käyttöön siirtynyt, Sanna Backlundin projektihevonen. Kuva: Ella Jauhiainen
Ratsastusuutiset

Heikkinen voittoon Solbackassa – Granroth myi nuoren hevosensa Gulliksenin perheeseen

Susanna Granroth sijoittui toiseksi sunnuntain 140-luokassa.
Julkaistu
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