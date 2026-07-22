Hagenin EM2: Junioreilta vahva aloitus, loukkaantumisesta kuntoutuva Hugo Kogelnig kahdeksas

Junioriesteratsastajien EM-viikko on alkanut Hagenissa. Kilpailijoita oli yhteensä 111, ja suomalaisista päivän parhaan tuloksen tekivät Hugo Kogelnig ja Vermont 2, sija 8 yhteispistemäärällä 1,84.Kogelnig palautuu vielä keväällä tapahtuneesta loukkaantumisesta. Nuori ratsastaja sai lihasrevähtymän toiseen reiteen kaatuessaan. Hän pystyy kuitenkin osallistumaan EM-kilpailuihin. ”Hän on hyvässä ratsastuskunnossa. Palautuminen on kuitenkin vielä kesken, esimerkiksi juokseminen on vaikeaa”, valmentaja Markku Söderberg toteaa."Olen tosi ylpeä kaikista meidän nuorista, selkeästi kuuluvat tälle tasolle, Euroopan parhaimmistoon", joukkueenjohtaja Noora Pentti sanoo. Kogelnig ja Jone Illi tekivät molemmat ensimmäisinä päivinään hyvää tulosta. Aktiivinen kilpailu kansainvälisellä tasolla tuo tekemiseen varmuutta.”Jone on kilpaillut paljon isoissa luokissa hyvin tuloksin, samoin Hugo ennen loukkaantumista. Ei pidä kuitenkaan vähätellä meidän muitakaan junioreita”, Söderbeg toteaa. Veera Salminen ja Kandinsky sijoittuivat sijalle 25 pistein 3,31. ”Olen tosi iloinen tämän päivän suorituksesta, hevonen oli iskussa! Tähtään 30:n parhaan joukkoon, topkymppiin en taida ehtiä, ei olla tarpeeksi nopeita. Pisteet 3,31 on hyvä tulos, tähtäsin alle neljään virhepisteeseen”, Salminen kertoo..Aida Hämäläinen ja Hurby ovat sijalla 34 pistein 3,93, Sani Illi ja Kasilias Eas Sho Z sijalla 43 pistein 4,84 sekä Saara Kojola ja Quartz van de Heemstede sijalla 57 pistein 6.17. Kojola ja Illi saivat molemmat 4 virhepistettä pudotuksista.”Jos 4 virhepistettä on päivän huonoin tulos, sanoisin että meni hyvin”, toteaa Sanna Illi."Nopeat ajat pitivät heidät tuloslistan paremmalla puolella. Tässä on hyvät lähtökohdat", Pentti kommentoi. Tällä hetkellä joukkue on kuudennella sijalla. Huomenna Sani ja muut juniorit pyrkivät tekemään puhtaita ratoja. ”Kaikki tekivät tasaisia ratoja ja hyvää tulosta. Meni suunnitelmien mukaan. Huomenna yritetään nollaa, katsotaan sitten mikä lopputulos. Mennään samalla systeemillä. Täällä on hyvä pöhinä päällä”, Sanna Illi sanoo. Lapsiratsastajissa Annika Grönroos ja Gigant saivat 4 virhepistettä, Isabella Therman ja Berdien Z 8. Tällä hetkellä Grönroos on sijalla 39 pistein 6,59 ja Therman sijalla 66 pistein 12,55. "Molemmat tekivät siistit radat. On sääli, että Isabellalla tuli virheitä eilisen tuloksen jälkeen. Mutta joukkuekisaa on vielä toinen kierros jäljellä, ehkä päästään vielä parhaan kolmenkymmenen joukkoon", Pentti pohtii. Huomenna kilpailevat nuoret ja juniorit, lapsilla on välipäivä. Pentti on pyrkinyt huolehtimaan nuorten jaksamisesta ja fokuksesta pitkän viikon aikana. "Olen kehottanut heitä keksimään tekemistä tallin ulkopuolellakin. Osa on rauhoittunut yksin, jotkut käyvät kävelyillä tai juttelevat joukkuekavereiden ja muiden maiden joukkueiden kilpailijoiden kanssa. Täällä pitää jaksaa aamusta iltaan monta päivää samalla kisapaikalla, samalla hevosella. Pitää olla oikeanlainen keskittyminen, ei ylilatausta eikä laantumista", hän päättää. .Junioreiden tämänhenkinen tulos. Lapsien tämänhenkinen tulos. .Hagenin EM1: Jone Illille huippualoitus – "Isot tavoitteet täällä"."Seura tekee kaltaisekseen" – ikäluokkien EM-kisat kasvattavat tulevaisuuden huippuja