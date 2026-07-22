Suomen juniorijoukkue teki tasaista tulosta.
Suomen juniorijoukkue teki tasaista tulosta. Kuva: Pentin albumi
Ratsastusuutiset

Hagenin EM2: Junioreilta vahva aloitus, loukkaantumisesta kuntoutuva Hugo Kogelnig kahdeksas

"Suomalaisnuoret selkeästi kuuluvat tälle tasolle, Euroopan parhaimmistoon", joukkueenjohtaja Noora Pentti sanoo.
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Hugo Kogelnig
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