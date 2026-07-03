Henri Ruoste ja Tiffany tekivät hyvän suorituksen.
Henri Ruoste ja Tiffany tekivät hyvän suorituksen.Kuva: Leena Alerini
Ratsastusuutiset

MM:ien karsinta-GP:t kilpailtu - Henri Ruoste ja Tiffany suorittivat hyvällä tasollaan

Henri Ruoste ja Tiffanys Diamond olivat oikeassa paikassa oikeaan aikaan.
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