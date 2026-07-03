MM:ien karsinta-GP:t kilpailtu - Henri Ruoste ja Tiffany suorittivat hyvällä tasollaan

Yli 72,7 prosentin tulos pitkän tauon jälkeen on voimannäyte, johon juuri Henri Ruoste Tiffanys Diamond-tammallaan (Tailormade Temptation - His Highness) pystyy. Oli Hagenin grand prix -luokan tuomaripisteissä yksi yli 74 prosentinkin tulos. Ruoste pysyi tuloslistalla kolmantena miltei loppuun asti, kunnes toiseksiviimeisenä startannut Isabell Werth räjäytti Wendy de Fontainella pankin ja kiilasi ykköseksi 81 prosentillaStella Hagelstam teki Hagels Prince Nassakilla (Pin Rocks Black Velvet - Fernet) samassa luokassa vain 65,15 prosentin tuloksen, mikä oli ratsastajalle varmasti pettymys. Hevonen on kuitenkin vielä erittäin nuori ja tarvitsee startteja. Nähtäväksi jää miten se suoriutuu GP specialista. Kuten Hagelstam on moneen otteeseen sanonut, tämän hevosen tähtäin ei ole tässä vuodessa, vaan ensi vuodessa ja vielä enemmän vuodessa 2028, jolloin kilpaillaan Los Angelesin olympialaisissa. Samaan aikaan Iso-Britannian Hartpuryssa Anu Sironen ratsasti Ypäjän Fiorettollaan 66,39 prosentin tuloksen luokassa, jonka voitti Charlotte Dujardin Brave Heartilla yli 74 prosentin tuloksella. Näiden tulosten pohjalta SRL:n MM-valintakomitea tekee maanantaiksi päätöksensä Aacheniin lähtijöistä. .Hagenin kisojen jälkeen tehdään MM-valinnat – Ruoste tuo Tiffanyn starttiin pitkältä tauolta ja Hagelstam hakee kolmannen GP-tuloksensa