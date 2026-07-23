Hagenin EM3: Jone Illi ja Hugo Kogelnig kärkipaikoilla – "Tilanne näyttää hyvältä Suomen kannalta"

Jone Illi ja Celtas Quillian jatkavat EM-viikkoaan puhtaalla tuloksella. Torstain jälkeen ratsukon pistetulos on 0,86 ja sijoitus henkilökohtaisessa kilpailussa viides. ”Meni tosi hyvin! Hevonen oli hyvässä iskussa”, ratsastaja toteaa.”Jone teki tuttuun tapaan kylmän viileästi sen mitä arvokisoissa vaaditaan”, joukkueenjohtaja Noora Pentti kommentoi.Nuorten ratsastajien ikäluokan vaativuustaso tuntuu Illistä sopivalta. Ratsastaja on päässyt treenaamaan Markus Beerbaumin valmennuksissa ja kilpailemaan yhä korkeampaa tasoa.”Mulla on hyvä fiilis. Ei ole tuntunut liian vaikealta tai helpolta. Nautin”, hän naurahtaa.Loppuviikkoa varten Illillä ei ole tarkempaa suunnitelmaa.”Mennään päivä kerrallaan. Mulla on hyvä valmentaja ja hyvä hevonen."”Toivottavasti vire, kilpailuhermot ja hevonen pysyvät kunnossa. Kolmekymmentä parasta ratsukkoa pääsevät sunnuntain finaaliin”, joukkueenjohtaja sanoo.Alina Salo ja Da Vinci saivat 12 virhepistettä, ja heidän tuloksensa laski sijalle 66 yhteispistein 20,28. ”Tulos näyttää rumemmalta kuin ratsastus antoi ymmärtää. Hevonen astui vesiesteellä viivalle, se ei varmaan edes tiedä, että tuli virhe. Lisäksi sarjan B- ja C- osa tulivat alas. Alina ratsasti oikein hyvin”, Pentti kertoo..Kogelnig ja junnujen joukkue kiinni mitaleissaHugo Kogelnig ja Vermont 2 varmistivat heti suorituksensa jälkeen paikkansa viiden parhaan joukossa. Kogelnig on tällä hetkellä sijalla neljä pistein 1,84. Aida Hämäläinen ja Hurby sekä Sani Illi ja Kasilias Eas Sho Z suoriutuivat torstaista puhtailla radoilla. Tällä hetkellä Hämäläisen sijoitus on 18 yhteispistein 3,93, ja Illin sijoitus 25 pistein 4,84. Puhtaat radat nostivat joukkuesijoituksen kolmanneksi. Veera Salminen ja Kandinsky pudottivat yhden puomin ja ovat tällä hetkellä sijalla 42 pistein 7,31. "Se yksi puomi ei haitannut, koska joukkueella oli jo kolme nollaa. Veera meni päättäväisesti, mutta häneltä putosi jalustin jalasta alkuradan pukituksen jälkeen. Se teki radasta hieman hektisen. Pudotus tuli sitten tokavikalla esteellä", Pentti harmittelee. Joukkueen ulkopuolella kilpailevien Saara Kojolan ja Quartz van de Heemsteden sijoitus laski 58:ksi vesivirheen takia, yhteispistein 10,17. Kilpailu jatkuu perjantaina lapsiratsastajien ja nuorten ratsastajien henkilökohtaisen kilpailun kolmannella kierroksella, junioreilla on välipäivä. Lapsiratsastajissa Suomea edustavat ratsukot Annika Grönroos ja Gigantsekä Isabella Therman ja Berdien Z."Lasten kanssa lähdetään huomiseen päättäväisesti. Nyt vaaditaan nollia. EM-kisoissa on kova taso ja monta lapsiratsastajaa."Lauantaina kilpaillaan junioreiden joukkuefinaali. "Tavoitteena oli päästä kymmenen parhaan joukkoon, eli finaaliin ja sinne päästiin", tyytyväinen joukkueenjohtaja toteaa.Aiemmin junioreissa kilpaillut Jone seuraa ilolla joukkueen tuloksia."Tilanne näyttää hyvältä Suomen kannalta, optimistiselta", hän päättää..Katso nuorten tulokset täältä.Katso junioreiden tulokset täältä. .Hagenin EM2: Junioreilta vahva aloitus, loukkaantumisesta kuntoutuva Hugo Kogelnig kahdeksas .Hagenin EM1: Jone Illille huippualoitus – "Isot tavoitteet täällä"."Seura tekee kaltaisekseen" – ikäluokkien EM-kisat kasvattavat tulevaisuuden huippuja.Ikäluokkien esteratsastuksen EM-kilpailut lähestyvät, Illit tähtäävät finaaliin.Mitä Markus tekisi?\n\n