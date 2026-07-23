"Nautin", toteaa Jone Illi.
"Nautin", toteaa Jone Illi.Kuva: Anu Leppänen
Ratsastusuutiset

Hagenin EM3: Jone Illi ja Hugo Kogelnig kärkipaikoilla – "Tilanne näyttää hyvältä Suomen kannalta"

Lasten finaali ja junioreiden joukkuefinaali käydään lauantaina.
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Jone Illi
Hugo Kogelnig
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