Joukkueenjohtajan mielestä Suomen tulevaisuus näyttää valoisalta ikäluokkaratsastajien suhteen. Kuvassa Jone ja Scott Drammenissa. Kuva: Kristian Strøm

Ratsastusuutiset

Hagenin EM6: Ei mitaleja Suomeen – "Niin lähellä, mutta niin kaukana"

Kaikki kolme ratsukkoa sijoittuivat viidentoista parhaan joukkoon.