Joukkueenjohtajan mielestä Suomen tulevaisuus näyttää valoisalta ikäluokkaratsastajien suhteen. Kuvassa Jone ja Scott Drammenissa.
Joukkueenjohtajan mielestä Suomen tulevaisuus näyttää valoisalta ikäluokkaratsastajien suhteen. Kuvassa Jone ja Scott Drammenissa. Kuva: Kristian Strøm
Ratsastusuutiset

Hagenin EM6: Ei mitaleja Suomeen – "Niin lähellä, mutta niin kaukana"

Kaikki kolme ratsukkoa sijoittuivat viidentoista parhaan joukkoon.
Julkaistu
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esteratsastus
Jone Illi
Hugo Kogelnig
Sani Illi
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