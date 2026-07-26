Hagenin EM6: Ei mitaleja Suomeen – "Niin lähellä, mutta niin kaukana"

Ikäluokkien EM-viikko on saanut päätöksensä. Alun onnistuneista tuloksista huolimatta suomalaiset ratsukot eivät tällä kertaa saaneet mitaleja.Jone Illi ja Celtas Quillian aloittivat viikon lupaavalla 0,86 pisteen tuloksella. Tulos pysyi samana toisen kierroksen, mutta kolmannella kierroksella ratsukko otti pudotuksen. Tämän päivän finaalissa ratsukko sai ensimmäisellä kierroksella 4 virhepistettä, ja toisella kierroksella 8. Lopullinen sijoitus henkilökohtaisessa kilpailussa on viidestoista, yhteispistemäärällä 16,86. ”Scott ei ollut enää terävimmillään. Ekalla kierroksella tuli harmittava pudotus, tokalla tuli kaksi puomia isoksi rakennetulta kolmoissarjalta. Hevonen oli elastisen näköinen vielä verkassa, mutta ehkä viimeinen ponnistus jäi puuttumaan", joukkueenjohtaja Noora Pentti toteaa. Vaikka Illi olisi tehnyt nollat finaalin molemmilla kierroksilla, pisteet olisivat olleet liian korkeat mitalipaikoille. ”Jonen sijoitus oli silti hieno, kun miettii että hän hyppää ensimmäistä kertaa nuorissa. Tässä on hyvät eväät ensi vuodelle", Pentti jatkaa. Hugo Kogelnigilla ja Vermont 2:lla oli hyvät lähtökohdat mitaleille vielä ennen finaalia: kolmas sija yhteispistein 1,84. Finaalin ensimmäisellä kierroksella ratsukko otti 5 virhepistettä, ja sijoitus laski kymmenenneksi pistein 6,84. Tuuri ei ollut tänään junioriratsastajan puolella. "Olisin suonut Hugolle enemmän. Hevoselta puuttui aiemmin nähtyä terävyyttä juuri radan helpoimmalla esteellä, tavallisella pystyllä. Hugo oli kiinni mitalissa, joten kymmenes sija ei paljoa lämmitä", joukkueenjohtaja harmittelee ja jatkaa: "Koko viikkoa kuvastaa hyvin sanonta "Niin lähellä, mutta niin kaukana". Eilenkin Veeran (Salminen) viimeinen puomi vei meiltä pronssin. Mutta tämä kuuluu urheiluun.".Ensi vuonna myös Kogelnig siirtyy nuoriin ratsastajiin. "Lopulta tämä oli hieno jatkumo Hugon koko arvokisauralle. Hänen kaltaiselleen ratsastajalle siirtymä nuoriin ei ole niin iso. Hän kilpailee valmiiksi ammattimaisesti ja jatkuvasti 145- ja 155-luokkia."Junioreiden Sani Illi sijoittui Kasilias Eas Sho Z:lla viidenneksitoista pistein 10,84. Ratsukko sai 2 virhepistettä finaalin ensimmäisellä kierroksella ylitetystä enimmäisajasta. "Aiempien virhepisteiden takia rata oli paineeton. Aikavirheitä lukuunottamatta suoritukset olivat puhtaita, ja Sani ratsasti kauniisti. Lisäksi Sani starttasi luokan ensimmäisenä, ja se on vaikea paikka oikean nopeuden arvioimiseen. Tämä oli hänelle ehdottoman hyvä lopetus mestaruuskisoille."Pentin mielestä Suomen ikäluokkien esteratsastuksen tulevaisuus vaikuttaa valoisalta. "Tämän päivän kolmikosta näki, että he ovat käyneet useammatkin ikäluokkafinaalit. Heillä on tietämystä vaatimuksista. Meidän ratsastajamme edustavat hyvää ammattiurheilua.".Nuorten ratsastajien EM-kultaa voittivat tällä kertaa italialainen Greta Lepratti ja Mercy van't Ruytershof yhteispisteillä 0,58. Hopeaa voittivat irlantilainen Tom Wachman ja Do It Easy pistein 1,62, ja pronssia brittiläinen Noora von Bülow ja Primavera tasapistein 4. Junioreiden EM-kullan vei irlantilainen ratsukko Jack Kent ja Ollie van de Klotputten pistein 2,33. Hopealle jäivät tšekkiläinen Albert Pisarik ja Baltic Love yhteispistein 3,74, pronssille hollantilainen Lieselot Kooremans ja Lola-Jay ES pistein 4,73. .Nuorten ratsastajien henkilökohtaisen kilpailun tulokset täällä. Junioreiden henkilökohtaisen kilpailun tulokset täällä. .Hagenin EM5: Suomi-junnut kuudensia – Hugo Kogelnig finaaliin kolmannelta väliaikasijalta.Hagenin EM4: Illin neljä virhepistettä kasvattivat eroa kärkeen, mutta finaalipaikka säilyi.Hagenin EM3: Jone Illi ja Hugo Kogelnig kärkipaikoilla – "Tilanne näyttää hyvältä Suomen kannalta"