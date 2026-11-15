Äiti nousi satulaan, vaikkei alunperin pitänyt - Marika Rättö vei senioreiden hallimestaruuden
"Tyttären piti mennä tämä kisa, kun mä en ole Puolan jälkeen hirveästi itse ratsastanut", senioreiden tuore hallikultamitalisti Marika Rättö kertoo suunnitelmista Amandan ja hannoverintamma Stolzenburgin (Stolzenberg - Diarado) suhteen. Tämä olisi ollut jatkumoa tämän kauden kisaamiselle, sillä Amanda on koko kesän ratsastanut hevosta hänen äitinsä pudottua sen satulasta Norjan Drammenissa keväällä ja murtaneensa siinä rytäkässä selkänsä sen verran pahasti, että joutui pitämään usean kuukauden taukoa.
Plan B kuitenkin otettiin halliSM:ien suhteen käyttöön.
"Amanda tippui tiistaina tämän saman hevosen satulasta, kun se teki sellasen tosi ison äkkinäisen hypyn esteelle, ja mursi saman paikan minkä mä mursin keväällä", Rättö raportoi. "Siinä tuli hyppy hevosen kanssa vähän eri tahtiin ja Stolzenburgissa on sen verran paljon hevosta, että se ei jää odottelemaan, että ratsastaja heräilee, vaan se menee ja hyppää."
Kun Amandan selästä diagnosoitiin torstaina murtuma, Rättö mietti hetken mitä tehdä, ja päätti sekä omallaan että tyttärensä Cadenza SDW:llä (Conrendro - Diamant de Semilly) "tulla vähän treenaamaan, kun ilmoittautumismaksutkin oli jo maksettu ja kaikkee".
Ratsukko toisti saman kuin viimekin vuonna, eli teki ainoan puhtaan perusradan ja voitti kultamitalin suoraan sitä kautta.
"Tää on hyvä hevonen. Siitä ei pääse mihinkään. Kyllähän mulla oli yksi tilanne tossa perusradalla, mutta hevonen hoiti sen tilanteen."
Hopeasta järjestettiin kolmen ratsukon uusinta.
Janna Huhtanen on Nemo van het Reuhofilla nopein ja vei hopean, Valtteri Gundersby Clavinalla toiseksi nopein ja otti pronssin, ja Sophia Jurmo sai tyytyä neljänteen sijaan Helianthuksella.
Luokassa oli vain 7 lähtijää.
200 euroa voitostaan tienannut Rättö oli tyytyväinen, vaikka moitiskeli Johanna Mikkolan rataa "vähän rytmittömäksi": "Mä en tarkoita, että olisi ollut huonosti rakennettu, mutta kun on tässä ollut ulkomailla, niin tuntuu että siellä on ollut enemmän flow eteenpäin."
Tuleeko kisakauteen tänä vuonna vielä jatkoa, Rättö ei tiedä vielä vai mennäänkö talven yli niin, että seuraava pysäkki on Helsinki Horse Show.
Jos paikka HIHS:in viiteen tähteen avautuu, se on Rätölle, jos alemmas, tyttärelle. "Hän hyötyy niistä yhden tähden luokista enemmän kuin minä."
Rättö pitää mahdollisuuksia mukaan pääsyyn jopa parempina kuin viime vuonna, sillä suomalaisia potentiaalisia maailmancup-ratsukoita on tällä hetkellä hänen arvionsa mukaan viime kertaa enemmän, joten paikat muissa luokissa jakautuvat tasaisemmin.
"Näin mä ainakin kovasti toivon!"
Valmistautuminen HIHS:iin on mikä on. "Joo, ei välttämättä ehdi maailmalle kahta tähteä hyppäämään ennen sitä, kun täytyy näitä töitäkin tehdä."
Rättö on eläinlääkäri, mutta töissä Ruokavirastossa. Praktikon hommia hän tekee "hyvin vähän".
Senioreiden tulokset täällä
Mona Relander nuorissa
Seniorit ja nuoret hyppäsivät samaa rataa niin, että radankävely oli yhteinen, jonka jälkeen ensin nuoret menivät perusradan 135-korkeudella, sitten seniorit kymmenen senttiä korkeammilla puomeilla. Tämän jälkeen puomit taas laskettiin ja nuoret uusivat, jonka jälkeen oli senioreiden uusinnan vuoro.
Nuorten kultamitalin vei Mona Relander Ibeaulla (Quasimod Z - Tygo), Sani Illi oli Henriette He'Lasilla hopealla ja Salla Määttä Celabellellä pronssilla.
Relander väitti, ettei tänään ratsastanut "kaikkein parhaimmin". "Mutta tuuriahan tässä lajissa aina loppuviimeksi tarvitaan."
Hänellä on yksi SM-kultamitali ennestään, ja yksi halliSM-kulta junioreissa. "Tänä vuonna ei ulkokaudella oltu SM:issä lihasrevähtymän takia."
Relanderia on viimeiset pari vuotta valmentanyt Valtteri Gundersby, jonka omistamassa Solbackan ratsastuskoulussa hän aikoinaan aloitti ratsastamisen.
Relander arvelee, että tämän vuoden kisaamiset olivat ehkä tässä.
Nyt on vuorossa vähän kevyempi jakso hevoselle, jona aikana käydään paljon maastossa laukkailemassa.
"Mennään aika paljon ilman satulaa, ja joskus kuolaimettomilla suitsillakin. Ja se on ihan parasta mitä tämä hevonen tietää! Ja kyllä se mullekin hyvää tekee."
Relander opiskelee Helsingin yliopistolla maataloustieteitä. Huomenna on normi opiskelupäivä. "Investointia ja rahoituksen suunnittelua ja jatkuu peltokasvien tuotannolla."
Nuorten tulokset täällä
Sani Illi junnuissa
16-vuotias Sani Illi voitti junioreiden halliSMkultaa It's Me G:llä (Eldorado vd Zeshoek - Heartbraker), hopealla oli Mandi Kovalainen Zurisolla ja pronssilla Elena Haanpää Zegna Z:lla
Illi osallistui Henriette He'Lasilla (Cascano - Caretino) nuorten kilpailuun ja sekunnin päässä nuorten kultamitalista. Hän harmitteli äitinsä Sannan kanssa sitä, että nuoret ja seniorit hyppäsivät limittäin ja lomittain samaa luokkaa, mikä aiheutti, että hän ei ehtinyt millään osallistua luokan ulkopuolella vielä päivän viimeiseenkin luokkaan.
145-luokka olisi kiinnostanut Sania, sillä kuten tiedetään, hän on avannut Longines ranking-pistetilinsä, ja hypännyt tänä vuonna tuota estekorkeutta kahdellakin hevosellaan.
"Mutta ei tällä systeemillä millään ehdi juosta vaihtamaan hevosta välillä", Sanna Illi laskeskeli.
Sekä junioreiden tää nuorten kisassa saa juniori-ikäinen olla mukana, mutta viralliseen senioreiden luokassa hyppäämiseen on 18 ikävuoden vaatimus.
"Kyllä näissä kisoissa pitäisi kaikin tavoin joustaa, että suomalaiset ikäluokkaratsastajat pääsevät hyppäämään mahdollisimman paljon", pitkästä matkasta paikan päälle hevosineen ajanut Sanna Illi totesi ja viittasi tietenkin tilanteeseen, jossa edessä on pian monen viikon kilpailuton ajanjakso.
"Mä haluaisin mennä jonnekin kahta tähteä hyppäämään, että voisi koittaa kerätä vähän lisää niitä ranking-pisteitä", Sani illi huomautti.
"Jonnekin Eurooppaan sitä varmaan pitäisi taas mennä käymään, mutta saas nyt katsoa. Ei olla päätetty mitään", hänen äitinsä kommentoi.
Junioreiden tulokset täällä