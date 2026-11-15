Äiti nousi satulaan, vaikkei alunperin pitänyt - Marika Rättö vei senioreiden hallimestaruuden

"Tyttären piti mennä tämä kisa, kun mä en ole Puolan jälkeen hirveästi itse ratsastanut", senioreiden tuore hallikultamitalisti Marika Rättö kertoo suunnitelmista Amandan ja hannoverintamma Stolzenburgin (Stolzenberg - Diarado) suhteen. Tämä olisi ollut jatkumoa tämän kauden kisaamiselle, sillä Amanda on koko kesän ratsastanut hevosta hänen äitinsä pudottua sen satulasta Norjan Drammenissa keväällä ja murtaneensa siinä rytäkässä selkänsä sen verran pahasti, että joutui pitämään usean kuukauden taukoa.

Plan B kuitenkin otettiin halliSM:ien suhteen käyttöön.

"Amanda tippui tiistaina tämän saman hevosen satulasta, kun se teki sellasen tosi ison äkkinäisen hypyn esteelle, ja mursi saman paikan minkä mä mursin keväällä", Rättö raportoi. "Siinä tuli hyppy hevosen kanssa vähän eri tahtiin ja Stolzenburgissa on sen verran paljon hevosta, että se ei jää odottelemaan, että ratsastaja heräilee, vaan se menee ja hyppää."

Kun Amandan selästä diagnosoitiin torstaina murtuma, Rättö mietti hetken mitä tehdä, ja päätti sekä omallaan että tyttärensä Cadenza SDW:llä (Conrendro - Diamant de Semilly) "tulla vähän treenaamaan, kun ilmoittautumismaksutkin oli jo maksettu ja kaikkee".

Ratsukko toisti saman kuin viimekin vuonna, eli teki ainoan puhtaan perusradan ja voitti kultamitalin suoraan sitä kautta.

"Tää on hyvä hevonen. Siitä ei pääse mihinkään. Kyllähän mulla oli yksi tilanne tossa perusradalla, mutta hevonen hoiti sen tilanteen."