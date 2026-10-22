Osmo Metsälä, viikonlopun hallimestaruuksien puheenjohtajatuomari, kaipaa hyväkäyntisiä suomenhevosia.
Osmo Metsälä, viikonlopun hallimestaruuksien puheenjohtajatuomari, kaipaa hyväkäyntisiä suomenhevosia. Kuva: Leena Alerini
Ratsastusuutiset

Osmo Metsälä: ”Kyllä se virheen vaatii” – Vekardon voittaminen on lähes mahdotonta

Lassi Lehmusto ja Vekardo ovat Goljatteja, joita Ypäjän hallimestaruuksissa haastaa kymmenen Daavidia.
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