Osmo Metsälä: ”Kyllä se virheen vaatii” – Vekardon voittaminen on lähes mahdotonta

Lauantaina Hevosopistolla klo 14 alkavassa suomenhevosten hallimestaruusluokassa on 11 lähtijää ja kolme tuomaria: Sirpa Ruojärvi, Sari Leppänen ja Osmo Metsälä, joka istuu C-kirjaimessa. Alkuasetelma on se, että kisassa on yksi valtava ykkössuosikki ja 10 haastajaa.Osmo Metsälä tuntee suomenhevosratsukot hyvin, ja sanoo, että käytännössä Vekardon voittaminen vaatii siltä virheen. Eikä ihan pikkuvirhe riitä. .Hallimestaruudet 2026Hanni-Mari Andersson – Rauhalan TeodorHenna-Riikka Hietamäki – TaikatummaEssi Hiidensalo – Hurmauksen OnniAnna Johansson – Unetun ElmoMinttu Kauniskallio – Savelan PuistotätiSiiri Kyrö – JapellaJenni Lukana-Suikki – Aava EloisaAuli Lamers – Helmen HektorLassi Lehmusto – VekardoEveliina Pakula – WincentJohanna Vainio – Loiste Priimus. Aina voi kuitenkin yrittää, ja kuten Metsälä sanoo, "onhan se joskus voitettukin". Tosin viime kerrasta on kulunut puolitoista vuotta ja 28 starttia. Se oli se kerta viime vuoden toukokuussa Woikoskella, kun edelle meni peräti viisi ratsukkoa ja Pörnä-Loisto oli luokkavoittaja. "Vekardolla on myös taitava ratsastaja ja se on parhaiten esitetty", Metsälä jatkaa pohdintaansa.Mitä pitäisi käydä, että se ei voittaisi?"Mä olen tietysti nähnyt nämä kaikki hevoset ja sanoisin, että kyllä se voittaminen tämänhetkisessä tilanteessa vaatii virheen Vekardolta."Suomenhevosten mestaruus käydään helppo A -tasolla, jossa on omat, tarkat vaatimuksensa. Metsälä muistuttaa, että teknisen puolen on oltava tekemisessä kohdillaan ja toisaalta kür-luokassa vaikuttaa paljon se, miten vaikea ohjelmasta on vaikeustason puittessa pysyen tehty. Nämä kaksi asiaa kulkevat rinta rinnan. Helpossa A:ssa ei esitetä piaffia eikä piruetteja. Liian vaikeaa ei sallitun rajoissakaan kannata yrittää. Hallittu riskinotto voi kannattaa niin kutsutuissa alakerran pisteissä eli arvostelukohdissa numerosta 16 eteenpäin, joiden kerroin on neljä. Paino on kuitenkin sanalla hallittu. Jos yrittää liian vaikeaa, ja se menee plörinäksi, asia kääntyy itseään vastaan ja siitä sakotetaan. . Tuomarin silmä rekisteröi sellaisia asioita kuin laukanvaihto käynnin kautta ja sulkutaivutukset, nämä ovat usein kynnyskysymyksiä. Liikkeet voi tehdä helpommin tai kunnianhimoisemmin. Jos sulkutaivutuksessa saadaan tehtyä vaikkapa yksi suunnanvaihto, se ei jää tuomarilta huomaamatta. Tämä liike tehdään ainoastaan ravissa. Laukkasulut tulevat eteen vasta vaikeammalla tasolla. "Joo, ne eivät kuulu helppoon A:han, tulevat vasta vaativassa B:ssä." Sulkutaivutuksen jyrkkyys on asia, jota tuomari katsoo: "Ja jos sulun tekee vielä keskidiagonaalilla poikki kentän, se on jo aika vaikea liike." Sulkutaivutus on kertoimella kaksi. Avotaivutus kuuluu ohjelmaan. Jos siinä ei mennä uraa pitkin, ja menetetään näin "seinän" tuki, se tuo vaikeusastetta lisää. Täyskäännös takaosan ympäri on Metsälän mukaan yksi vaikeimpia helppo A:n liikkeitä. "Jos sä teet sen hyvin, se kannattaa esittää sellaisessa paikassa, jossa se on tuomareille hyvin nähtävissä. Ja jos taas tämä liike ei toimi ihan niin hyvin, se kannattaa esittää vähän vähemmän reteästi."Mitä sulavammin ja nopeammin hevonen siirtyy takaosan käännökseen edellisestä liikkeestä, sitä vaikeampi liike on. "Jos esimerkiksi siirryt ravista käyntiin ja teet sen heti siihen, yhden tai kahden käyntiaskeleen päästä."Vastalaukka kuuluu suomenhevosmestaruusohjelmaan tärkeänä osana ja ohjelmissa nähdään vastalaukkaa "joka makuun". Metsälä ei intoile vaikeusasteen liiallisesta hakemisesta vastalaukan avulla. Hänen mielipiteensä on, että tässä liika on liikaa. "Mä en henkilökohtaisesti kuulu heihin, jotka arvostavat 10 metrin volttia vastalaukssa enkä siitä palkitse. Näen sen niin, että se on osittain jo hevosten hyvinvointikysymys. Sen sijaan pidän siitä, että asetus ja tahti säilyvät ja että se vastalaukan on mahdollisimman sujuvaa ja helppoa hevoselle.". Laukanvaihto tehdään käynnin kautta. Se on myös kertoimella kaksi -liike. "Vastalaukasta vastalaukkaan vaihtaminen tietysti aina tuo vaikeusastetta."Puhumattakaan, että harmonian on pysyttävä, suun oltava kiinni ja niin edelleen.Käynti toivelistallaJos Metsälään haluaa tehdä vaikutuksen, esittää hyvää käyntiä. Hyvän käynnin hän kuvailee näin: "Energinen, puhdas nelitahtinen, matkaa voittava askel, rento, selän läpi. Selkeä yliastunta".Metsälä ei tosin katsele mitään yhtä asiaa, vaan kokonaisuutta.Suomenhevosten suurin haaste on käynti, sanoo Metsälä. "Joskus aiemmin oli vielä hyväkäyntisiä hevosia, joskus 20-30 vuotta sitten, mutta silloin oli vielä paljon työhevosia jalostuksessa taustalla, ja nehän tekevät työtä sillä kropalla."Hän toteaa, ettei tämän hetken hevosissa "äkkiseltään tule mieleen yhtäkään todella hyväkäyntistä". "Ei ainakaan sellaisia, joista tulisi tunne, että wow!"Ohjelmassa on keskikäynti, ei lisätty. Keskikäynti on kertoimella kaksi, eli siis tavallista tärkeämpi. Siinä hevonen kävelee kuolaintuntumalla ja saa vähän pidentää kaulaansa: "Jos ratsastaja heittää ohjat, se muuttuu vapaaksi käynniksi, ja on sitten eri liike."Lisätyn ja keskikäynnin ero on teoreettinen. Vaarana ei ole "tehdä liian isoa käyntiä". "Joo, ei ole oikea ongelma. Lisätyn ja keski -ravin ero on selvempi ja joskus näkee joissakin avoimissa helppo A-luokissa, että joku ravaa liikaa, mutta ei tätäkään suomenhevosilla."Mikä olisi sellainen siirtyminen käyntiin, että sanoisit wow?"Siirtyminen vaikka lisätystä laukasta käyntiin pariin kolmeen askeleeseen vaikkapa."Musiikin ja koreagrafian määritteleminen on vaikeampaa.Selkeä ohjenuora on, että koreografian on oltava todellinen ja itse tehty eikä se koostu pelkistä ohjelman pätkistä. Musiikin on tuotava asiaan jotakin lisää."Musiikki kertoo tarinan juuri tästä ratsukosta."