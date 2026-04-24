  ”Haluatko pitää kätesi?” kysyttiin kouluratsastaja Yvonne Österholmilta sairaalassa

"Olen tällä hetkellä tosi ärsyyntynyt, tai siis olen ollut vihainen jo kymmenen päivää!" aloittaa Skoonessa Ruotsissa asuva suomalainen kouluratsastaja Yvonne Österholm puhelun.Mitä on siis tapahtunut?"Oli vähän sormi kipeä 11.4. Lähdin kuitenkin kisoihin mun 5- ja 7-vuotiaiden kanssa – ne molemmat voitti sitten omat luokkansa, 7-vuotias myös kvaalasi Falsterbohun. Sitten sormi alkoi vähän turvota ja kohta koko käsi turposi ihan valtavasti. Ajattelin että kai mun täytyy mennä lääkäriin. Ajoin Lundiin, jossa mut ohjattiin suoraan käsikirurgille Malmöön. Siellä kättä katsottiin ja sanottiin että mulla on niin paha infektio sormessa, että se täytyy leikata välittömästi!"Österholm kertoo, että leikkaus suoritettiin puudutuksessa, eli hän oli hereillä koko ajan. Hän joutui kuitenkin jäämään tarkkailuun yöksi ja pääsi seuraavana päivänä kotiin."Olen ratsastanut kyllä koko ajan siitä lähtien, kolmella sormella, kyllä se jotenkin sujuu kotona niin. Käsineitä pitää vaihtaa kerran tunnissa, kun käsi ei saisi hikoilla ja muutenkaan sinne ei saa mennä bakteereita. Ja tietty valmentanut olen myös. Mutta kyllä mä niin toivon että saan maanantaina tikit pois!" huokaa Österholm, joka oli suunnitellut jo GP-starttia Tanskassa. "Olen vähän kärsimätön, en malttaisi levätä ja kättä pitäisi pitää ylöspäin ja muuta."Mistä kaikki johtui?"No olin saanut jostain jotain sormen sisään. Lääkäritkin sanoi mulle että "haluutsä pitää sun käden?" Koska tämä voi mennä myös huonompaan suuntaan. Että kai tässä tarvitsee yrittää noudattaa kaikkia ohjeita ja edetä rauhassa." 12 hevosta tallissaÖsterholmilla on tallissaan tälle hetkellä 12 hevosta. Niistä kaksi, Quercus (Quarterback – Blue Hors Don Schufro) ja Demand (Ampere – Blue Hors Don Schufro) ovat startanneet GP-tasolla. Quercus on saanut yli 66 prosenttia ja Demand yli 65 prosenttia."Sitten mulla on näitä hyviä nuorempia Soretto (Blue Hors Don Schufro – Quarterback) sai 7-vuotisohjelmasta yli 74 prosenttia ja Romulus (Jameson – Dante Weltino) 5-vuotiaana yli 80 prosenttia. Soretton kanssa tavoitteena on myös nuorten hevosten MM-kisat. Sillä on ihana luonne, ei jännitä mitään."Österholm kertoo olevansa tyytyväinen elämäänsä. "Kunhan vaan tämä sormi paranee!". Hänen tallinsa on pienen matkan päässä Lundista, aivan luonnonsuojelualueen vieressä."Täällä on metsä ihan täynnä valkovuokkoja ja tosi kaunis kevät! Viikonloppuisin luonnonsuojelualueella käy paljon ihmisiä ihailemassa luontoa. Mutta eivät ne hevosia koskaan häiritse", päättää Österholm ja lähtee jatkamaan valmentamistaan.