Mia Maukonen haluaa kokeilla Hangossa kerran vielä.
Mia Maukonen haluaa kokeilla Hangossa kerran vielä. Kuva: Leena Alerini
Ratsastusuutiset

Uusi yritys Hangossa

Heinäkuussa tutulla kentällä nähdään hevosia ja koiria koko perheen tapahtumassa.
Julkaistu
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Hevosurheilu
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