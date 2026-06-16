Uusi yritys Hangossa

Hanko Sea Horse Weekin entiset järjestäjät haluavat kokeilla uudenlaista tapahtumaa Hangossa, tutulla paikalla Hangon vanhalla urheilukentällä. Lauantaina 18.7. nähdään uusi koko perheen hevos- ja koiratapahtuma Horse&Hound.Ylsi hankkeen puuhanaisista, Hankoniemen Ratsastajien Mia Maukonen kertoo:”Me haluttiin kuitenkin kokeilla jotain uutta, vaikka SHW päätettiinkin lopettaa. Heinäkuussa Hanko on täynnä ihmisiä, ja meidän tavoite on viedä hevoset sinne, missä ihmisetkin ovat, tehdä samalla PR-työtä koko lajille. Lajin kannalta on äärimmäisen tärkeää, että ihmiset törmäisivät hevosiin siellä missä muutenkin liikkuvat.”Maukonen kertoo, että koko perheen tapahtumassa nähdään tunnin mittainen hevos- ja ratsastusnäytös, tietenkin keppareita ja talutusratsastusta lapsille sekä koirien match show.”Ja miniaasit! Ne ovat aina äärettömän suosittuja kaikissa tapahtumissa. Niitä ei käsittääkseni montaa Suomessa ole. Kentän pohjalle ei tehdä mitään, joten sen ehdoilla ratsastetaan. Kaikki ratsastajat ovat meidän omasta seurasta.”Maukonen kertoo, että tapahtumaan on vapaa pääsy, ja kyseessä on tässä vaiheessa kokeilu.”Katsotaan nyt miten tämä tapahtuma menee tänä kesänä, voidaan laajentaakin tulevina vuosina jos siltä näyttää”, Maukonen päättää. .Hanko Sea Horse Week lopettaa tähän kesään - "Syitä on paljon"."Nyt on oman ratsastuskoulun aika"