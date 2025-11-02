Harrastajaksi siirtynyt Susanna Rautanen voitti Tampereella hevosella, joka on ihana isoilla kirjaimilla

Tampereella kilpailtiin Humupekan muistopalkinnosta 130 cm luokassa. Voittoon ratsasti For Treasure CL Z:lla (For Pleasure - Nabab de Reve) Susanna Rautanen, joka kertoi kilpailun olleen hevoselle helpompi palauttelukisa. Ratsukko oli pari viikkoa sitten toinen senioreiden hallimestaruuskilpailuissa.Rautanen kertoo siirtyneensä harrastamaan hevosia ja tekee päivätyönsä kirjanpitäjänä. Harrastaja tai ei, kivoja kilpahevosia löytyy tallista useampia, kuten 7-vuotias Frigård Zina (Ludwig von Bayern - Casco) ja pari viisivuotiasta. Lisäksi kotona on vielä kaksi kaksivuotiasta kasvamassa.For Treasure Z tuli Rautaselle vuosi sitten ja sillä oli jo kokemusta 145-tasolta. "Se on ihana, isoilla kirjaimilla! Joka päivä. Se on niin helppo, mukava, kiltti. En tajua, millaisella sattuman kaupalla se on eksynyt meidän pihaan", Rautanen kertoo.Jens Fredricsson kehotti klinikassaan kohtelemaan hevosia kuin olympiavoittajia. 10-vuotias For Treasure on hevonen, joka kaipaa huomiota ja syttyy yleisön suosionosoituksista."Jos pidät sitä olympiavoittajana, se on olympiavoittaja. Se todellakin kilpahevonen. Kisoissa se on leijona ja kotona sen mielestä kaikki on vähän, että hohhoijaa. Se tekee siitä niin helpon."Kauden 2025 ratsukko hyppäsi Pohjola Silver -sarjaa."Mietin pitkään, hyppäänkö SM:t, mutta mursin jalkani viime marraskuussa. Juuri kun olin koeratsastanut tämän hevosen. Jalka murtui ennen kuin olin päivääkään ratsastanut sillä sen jälkeen, kun se tuli minulle."Lääkärit olivat arvelleet marraskuun alussa, että hän pääsisi takaisin kilpailemaan vasta puolen vuoden kuluttua."Ratsastin jo tammikuussa ja alku oli aika kankeaa, kun kropassa ei toiminut mikään niin kuin piti. Siitä se pikkuhiljaa lähti."Jo helmikuussa Rautanen aloitti kilpailemisen For Treasuren kanssa."Aloitin 110-luokasta keväällä ja nyt hypättiin hallimestaruus, ihan ok kausi", Rautanen naurahtaa.Jalan murtuminen oli yksi syy, miksi hän päätti siirtyä enemmän harrastajaksi. Hevonen kaatui asfaltilla käynnissä pitkin ohjin ja Rautasen jalka jäi hevosen alle. Varpaat murskautuivat, eivätkä koskaan parane kokonaan. Sopivassa hetkessä häntä odottaa uusi leikkaus. Juokseminen tai askelkyykyt sattuvat, mutta ratsastaessa vamman kanssa pärjää."Ratsastaessa se sattuu vähiten, koska jalustin on päkiällä."Hän pohtii, että ehkä oli aika hetkeksi pysähtyä. For Treasuren kanssa hän pystyy nyt keskittymään omaan ratsastukseensa tavalla, joka ei aiemmin ollut mahdollista."On mahtava kehittyä, kun minun ei tarvitse miettiä, mitä hevonen tekee. Se tietää just, mitä se tekee. Lisäksi haluan käyttää ratsastukseen enemmän aikaa. Tekee asioita vähän vähemmän, mutta laadukkaammin."Marraskuun hallikisojen 140-luokat ovat vielä ratsukon tähtäimessä."Mietin vähän, että menenkö vai enkö, mutta valmentajani Sanna Backlund sanoi, että kyllä kuulemma menen", Rautanen naurahtaa..Tulokset.Helsinki Horse Show kansainvälisti suomalaista ratamestaritoimintaa