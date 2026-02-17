Onko ylimääräinen kokous "härskiä junttausta" vai "jäsenistön sääntöjen mukainen oikeus"?

Onko sähköisten allekirjoituspyyntöjen lähettäminen ”härskiä junttausta” vai ”jäsenistön sääntöjen mukainen oikeus”?Kummankin katsantokannan edustaja löytyi SRL:n jäsenilleen järjestämän Teams -keskustelutilaisuuden kommenttikentästä. Keskiössä oli meneillään olevan ylimääräisen kokouksen valmistelu ja siihen liittyvät erilaiset huolenaiheet niin lajiliiton kuin sen jäsentenkin keskuudessa. Enimmillään 116 henkilöä näytti olleen linjoilla kuuntelemassa, mutta keskustelu ei saanut varsinaisesti tuulta siipiensä alle. Se johtui todennäköisesti tavasta, jolla keskustelu toteutettiin. Keskustelua ei käyty aidon vuorovaikutteisesti, vaan kysymykset kirjoitettiin kommenttikenttään. Tämän seurauksena äänessä olivat vain kysymyksiin vastaajat, lähinnä SRL:n puheenjohtaja Marjukka Manninen.Tilaisuus alkoi klo 17 ja päättyi 18.10. Aikaa jäsenten kysymyksiin oli noin parinkymmenen minuutin ajan Mannisen pidettyä alkuun oman, noin 40 minuuttia kestäneen, SRL:n toimintaa ja taloutta kuvaavan alustuksensa, jota jatkoi lyhykäisesti Jukka Koivisto. Tiivistettynä taloustilanne on vaikea. Jäsenmäärä jatkaa laskuaan, joskin mahdollisesti lasku on hidastunut. Viime vuoden tilinpäätös on valmistelussa ja noin 50 tuhannen euron ylijäämää ennakoidaan. Ylimääräinen kokous jo maaliskuun alussaMitä kokouksen varsinaiseen aiheeseen, valmisteilla olevaan ylimääräiseen kokoukseen tulee, se pidetään näillä näkymin jo maaliskuun ensimmäisellä viikolla. Yhtään sähköistä allekirjoitusta ei Mannisen antaman tiedon mukaan ole toistaiseksi hylätty, eikä myöskään niitä allekirjoituksia hylätä, jotka eivät mahdollisesti tule "vahvistetuiksi" SRL:n meneillään olevassa kyselyssä. Kyseinen SRL:n lähettämä kysely on tulkittu myös hallituksen vaikuttamisyritykseksi ja jäsenyhdistysten sisäisten prosessien kyseenalaistamiseksi, mutta Manninen perusteli kyselyn olemassaoloa "yleiskuvan antajana" ja sanoi sen olevan liiton omaa selvitystyötä. Hän kertoi liiton olleen joihinkin allekirjoittajiin myös yhteydessä. Sen kaltaisiin kysymyksiin, kuin "Onko SRL:n hallituksen omasta mielestä meneillään luottamuskriisi", Miten se ymmärtää vastuunsa tilanteessa?" tai "Mikä olisi sellainen tilanne, että hallituksen mielestä sen toiminta ei nauti riittävää luottamusta?", annetut vastaukset eivät sisältäneet juurikaan pohdintaa. Manninen totesi, että ”tilanne ei ole eduksi kenellekään, mutta liitto on saanut myös toisenlaista palautetta toiminnastaan” ja katsoi, että hallituksen kokonaisluottamus mitataan syyskokouksessa.”Juuri kun syyskokouksessa oli jäseniä hallitukseen valittu, aika pian sen jälkeen tämä nimien kerääminen alkoi. Demokratiassa menee niin että hallitus mittauttaa luottamuksensa silloin kun jäseniä valitaan. Ja korvat auki kuljetaan ja kuunnellaan palautetta”, hän sanoi. Taloustietoihin koskeviin huoliin Manninen vastasi vakuuttamalla, että hallitus käsittelee taloutta seikkaperäisesti jokaisessa kokouksessaan, ja että jokaisessa muistiossa on ”jonkinasteinen kommentointi”. Syyskokouksessa 2024 hyväksytty ponsi, joka ohjeisti hallitusta jakamaan jäsenistölle taloudellisia tietoja, ei ole saanut liitossa määräyksen kaltaista kohtelua. Manninen luonnehti ponnen "toivomukseksi", mutta totesi kuitenkin, että siihen suhtaudutaan "vakavasti" ja että viime syyskokoukseen jäsenistölle toimitetut taloustiedot olisivat voineet tulla aiemminkin kuin edellispäivänä. Tähän Mannisen mukaan vastaisuudessa myös pyritään.Kommenttikenttään kirjoitetun toteamuksen laskeneista luvuista viimeisten kuuden vuoden aikana, jona aikana liiton pääomaa on syöty ja jäsenmaksukorotukset ja koronavuoden säästöt käytetty, Manninen kuittasi toteamalla, että liiton maksukyky ja vakavaraisuus on pitkäjänteisesti hyvällä tasolla ja että koronavuoden iso plusmerkkinen tulos ei ole yhdistystoiminnan tarkoitus.Viestinnästä Manninen totesi, että siinä on epäonnistuttu, ja siteerasi tunnettua lentävää lausetta "viestintä epäonnistuu aina". Hän valotti, että hallituksen muistiot ovat päätösmuistioita, mutta niihin liittyvät keskustelut eivät ole julkisia. Päätöksetkään eivät ole julkisia silloin kun henkilösuoja tai yrityssalaisuus tai jokin muu syy sen estää. "HUJO:n osalta hevosten terveystiedot ovat sellaisia, joita ei julkisuuteen päästetä."Helsinkiläisseuran puheenjohtaja totesi tilaisuuden lopuksi, että luottamuksen heikkeneminen ei ole mielikuva vaan tosiasia, joka edellyttää asiallista ja konkreettista käsittelyä ja lupasi tuoda ylimääräiseen liittokokoukseen "perustellut ja todennettavissa olevat esimerkit niistä päätöksistä ja toimintatavoista, jotka ovat johtaneet luottamuksen menettämiseen".Kysymykseen, saadaanko kokouksesta jäsenistölle muistio, Mannisen vastaus kuului, että sitä, mikä lähtee liiton viralliseen viestintään, mietitään hallituksen kanssa.