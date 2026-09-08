Esteratsastaja Hassan Iberin uusi aluevaltaus on "kiva toinen tapa touhuta hevosten kanssa"

"Harrastus ja kiva toinen tapa touhuta hevosten kanssa", tähän asti enemmänkin nuoriin ratsuihin yhdistetty Iber, 34, toteaa ja myöntää idean C-ajolupaan tulleen avopuoliso Hanna-Maria Korvelta, jolla on kortti itselläänkin. Korpi kuitenkin myi kaikki ravihevosensa hiljattain päättäessään keskittyä kasvattamiinsa ratsuvarsoihin.Iber toteaa, ettei Korpi tarvitse hänen apuaan ratsuvarsojen kanssa, vaan pärjää mainiosti yksinkin."En mene siihen liikaa sorkkimaan."Korttikurssin loppukoe on itse asiassa tänään ja paikka on Pilvenmäki.Iber on saanut kurssille lainaksi kaverinsa kokeneen hevosen.Hän päätti ajaa ravikortin ostettuaan Korven ja Iberin yrityksen Romanly Oy:n nimiin Ypäjän huutokaupasta 3000 euron vasarahintaan vuonna 2025 syntyneen orivarsan Moni Monin (International Moni - Broadway Hall). Moni Monilla on suku, joka ei monelle häpeä. Sen isänemä on legendaarinen Moni Maker, kuten joku nimestä ehkä jo arvasikin. Huipputamma Moni Maker oli uransa päättyessä kaikkien aikojen eniten tienannut jenkkiravuri 5,6 miljoonan tienesteillään. Moni Maker on Moni Monin isän International Monin (Love You) emä. Iber toteaa, että varsa on tavallista isompi ja vaatii aikaa. Mutta varsa on opetettu ajolle ja kun sillä on käyty ajamassa, se pysyy hyvin mukana vähän vanhempienkin porukassa. "Aika näyttää kuinka suorituskykyinen siitä tulee."Iber opetti varsan itse ja toteaa sen olleen helppoa. Ravivarsat ovat lähtökohtaisesti suoraviivaisia. Mutta oliko se helpompaa kuin ratsuvarsan opettaminen satulaan, sitä hän ei väitä."Olisiko senkin kanssa niin, että ne olisivat yhtä helppoja, jos ne ovat samalla lailla pienestä asti käsiteltyjä ja ammattilaisten toimesta", hän arvelee. "Voi olla kuitenkin, että ravivarsa ehdollistuu asioille helpommin kuin ratsu. Se oppii erilaiset toimintamallit ehkä nopeammin."Iber istui kilpakärryille ensimmäisen kerran elämässään pari viikkoa sitten. Se ei kuitenkaan yllättänyt häntä sen enempää."Kyllä mä olin siitä jo mielikuvan luonut ja se tuntui ihan luontevalta."Mikä ravihommassa miellyttää?"Onhan siinä se vauhdin hurma. Ja suorituskykyinen hevonen itsessään on aina hieno asia."Ensimmäistä starttia Iber ei ole miettinyt. Kortin hän ajoi siksi, että saa oman varsansa ensi keväänä opetus- ja koelähtöihin."Mutta en mä kieltäydy, jos joku antaa oman hevosensa starttiin."Monte-kortti Iberillä on myös. Lajin rankkuus itse asiassa jopa yllätti, niin kokenut ratsastaja kuin Iber onkin, montea kun ajetaan, vai pitäisikö sanoa ratsastetaan, tänä päivänä niin lyhyin jalustimin, että se vaatii reisilihaksilta tottumista."Ei se ole niin, että kuka vaan pystyy sinne monte-satulaan kapuamaan.".Korpi ja Iber siirtävät toimintansa Ypäjälle.Nuorten estehevosten valmennusringin puuhanainen Hanna-Maria Korpi: "Hevoset menevät eteenpäin valmennuksella, ei sillä, että niille tulee lisää ikää".Podcast: Miten kouluratsastaja Teemu Ahtee hurahti raviurheiluun?