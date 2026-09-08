Yksi ratsastava ravimies lisää.
Yksi ratsastava ravimies lisää. Kuva: Leena Alerini
Ratsastusuutiset

Esteratsastaja Hassan Iberin uusi aluevaltaus on "kiva toinen tapa touhuta hevosten kanssa"

Tänään tiistaina 8.9. on Pilvenmäen raviradalla korttikurssin loppukoe. Yksi osallistujista on esteratsastaja Hassan Iber.
Julkaistu
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