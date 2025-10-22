Hedwig Wikström ottaa kisan kerrallaan ja iloitsee uudesta valmentajastaan: "On ollut tosi hyvä match"

Vielä keväällä Wikström tavoitteli paikkaa kenttäratsastuksen EM-kilpailuihin, mutta kuten niin usein hevosten kanssa, suunnitelmat muuttuivat kokonaan. Italiassa vietetyn kevään jälkeen hän suuntasi valmentautumaan Hollantiin olympiaratsastaja Janneke Boonzaijerin talliin. Melkein heti muuton jälkeen hänen molemmat tammansa joutuivat leikkaukseen. Lawesta (Stilios - Cruzeiro L) ähkyleikattiin ja Chiara´s Charmilla (Cayado - Alasca) operoitiin jalka."Molemmat ovat toipuneet hyvin, saivat olla koko kesän laitumella. Nyt ne molemmat ovat just tulleet takaisin hommiin. Katsotaan miten ne kuntoutuvat ja sitten tehdään niille suunnitelmat", Wikström kertoo.Wikström on viihtynyt Boonzaijerin tallissa. Omien hevosten ollessa toipilaana, hän on ratsastanut muiden hevosia."Tämä on vähän rennompi talli kuin aikaisemmat ovat olleet. Täällä pystyy aina keskittymään omaan tekemiseensä, mikä on tosi kiva."Boonzaijerin talli sijaitsee Renswoudessa, jossa on aiemmin järjestetty myös neljän tähden kilpailuja. Wikström on ainoa hevosineen tallilla asuva ratsastaja, mutta siellä käy päivittäin paljon hollantilaisia ratsastajia treenaamassa.Hevoskaartiin on tullut myös uusi 7-vuotias Lambada Royal Rubin Royalista. Hevonen on ollut estehevosena, mutta vaikuttaa lupaavalta kenttäratsastukseen."Olin etsinyt estehevosta, josta pystyisin tekemään kenttähevosen. Se on kivan tyyppinen ja hyvä ratsastettavuus. Se on usein tärkeämpää kuin superhienot liikkeet."Kansainvälisillä kisaradoilla kesä on ollut hiljaisempi, kun Wikström on keskittynyt kilpailemaan Ibsenillä (Checkpoint - Michelangelo). Hevonen meni ensimmäisen neljän tähden kilpailunsa syyskuussa ja viikonloppuna on edessä toinen lyhyt nelonen Hollannin Kronenbergissä."Se on aika arka hevonen, eikä oikein luota omaan tekemiseensä. Se on ratsastajana vaikeaa. Jos tammojeni kanssa teen virheen, ne pystyvät pelastamaan. Tämä on sellainen hevonen, jossa minun pitää kyetä aina johtamaan sitä. Se on ollut minulle uutta, mutta se on nyt toiminut.".Uuden valmentajan kanssa palaset ovat loksahtaneet paikoilleen."Olen ennenkin ollut tyytyväinen valmentajiini, mutta nyt on ollut tosi hyvä match. Se on antanut tosi paljon omaan ratsastukseeni ja olen edistynyt omassa mindsetissäni."Boonzaijer on keskittynyt perusasioihin enemmän kuin aiemmat valmentajat. Aiemmin tehtävät ovat usein olleet hyvin teknisiä, mikä ei olekaan toiminut kisoissa."Janneke tekee kaiken aina ensin tosi simppeliksi. Vaikka olisi neljän tähden hevonen, hän katsoo ensin perusasiat läpi. Sitten pystyy tosi nopeasti nostamaan tasoa, kun perusasiat toimivat. Se on tosi loogista ja on ollut meille tosi hyvä."Wikström on myös saanut huomata, että hänen panostaan arvostetaan. Suunnitelmissa on jäädä Hollantiin pitemmäksi aikaa, vaikka hän on aina tykännyt nähdä uusia paikkoja."Jos ratsastan heidän hevosiaan, he arvostavat minun työtäni. Laji on kuitenkin vaikea ja hevosten kanssa on aina jotain huonoa tuuria. On ollut kiva, että he arvostavat sitä, että olen täällä."Ibsenin kanssa hän suhtautuu tällä hetkellä kisoihin harjoituksena."Ibsen on kuitenkin tosi arka hevonen maastossa, joten teemme kisan kerrallaan. Rennosti mennään. En haluaisi laittaa liikaa odotuksia ennen kisoja", Wikström kertoo..Hedwig Wikström viettää alkukauden Italiassa - Ibsenillä Montelibretissä sijalle 10 .Sanna Siltakorpi ja urheiluun kasvanut Buba D'mues kuudensiksi nuorten hevosten MM-kilpailuissa