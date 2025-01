Helgstrand Dressage: "Taloustilanne ei ole lainkaan niin huono"

Helgstrand Dressage väittää 6.1.2025 julkaisemassaan tiedotteessa, että Nordjyske-lehti antaa emoyhtiö Global Equestrian Groupin taloustilanteesta yksipuolisen ja virheellisen kuvan.

Nordjyske on seurannut vuosien varrella Helgstrandin toimia erittäin tiiviisti.

Helgstrandin mukaan on totta, että viimeisin vahvistettu tulos on tappiollinen ja se johtuu pääasiassa korkomenoista ja nyt jo lopetettujen liiketoimintaosioiden arvonalentumisista eritoten USA:ssa. Tämä on yhtiön mukaan kuitenkin osa liikesuunnitelmaa.

GEG myi USA:n filiaalinsa vasta tilikauden päätöksen jälkeen. Tämä myynti on tuottanut yli 1,6 miljoonaa Tanskan kruunua, mikä on vähennettävä yhtiön tappioista.

Nämä toimenpiteet ovat merkittävästi parantaneet taloudellista tilannetta sekä lisänneet likviditeettiä.

Yhtiö korostaa, että Global Equestrian Group "ei taistele elossa jäämisestään, vaan päinvastoin seisoo vahvana USA:n hevosurheilukeskuksen myynnin jälkeen".

Viimeisin tulos on DKK 30 miljoonaa voittoa, joka on tulosta yhtiön pääelinkeinosta hevoskaupasta.

