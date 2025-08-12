Helgstrandin hevosten muutto Isabell Werthin talliin avasi vihapuhehanat – saksalainen vastasi somekohuun napakasti

Somekohu

Uutinen herätti tyrmistystä sosiaalisessa mediassa ja Werthin ratkaisua on tuomittu ankarin sanoin. Kaikkien mielessä on Helgstrandin Tanskan tallilla salakuvattu dokumenttiohjelma Operation X, jossa näytettiin hevosten kaltoin kohtelua. Itse Helgstrand hyllytettiin kilpailutoiminnasta loppuvuodesta 2023, mutta hän palasi kilparadoille tällä kaudella.

Moni Werthin seuraaja oli pettynyt saksalaistähden päätökseen. Moni ei voinut ymmärtää, miksi maailman paras ratsastaja haluaa tehdä yhteistyötä hevosten kaltoinkohtelusta kilpailukieltoa saaneen henkilön kanssa.

Maanantaina Werth julkaisi sosiaalisen median tileillään videon, jossa hän selitti päätöksensä syyt.

”Olen jo 20 vuotta pyörittänyt Rheinbergissä kilpa- ja valmennustallia, jossa tiimini kanssa koulutan ja kilpailutan hevosia, valmennan oppilaita ja myös myyn hevosia. Tallissani on ollut myös usean vuoden ajan hevosia Andreas Helgstrandilta”, Werth sanoi.

Werth viittaa tällä mm. oreihin So Unique ja Majestic Taonga, jotka hänen sponsorinsa Madeleine Winter-Schulze osti Helgstrandilta. Myös Pariisin olympiaratsu Wendy de Fontaine (Sezuan – Blue Hors Soprano) nähtiin aiemmin Helgstrandin alla. Lisäksi hänen tallissaan on aiemminkin ollut myynnissä Helgstrandin hevosia

”Kyseessä ei siis ole mikään uusi ilmiö vaan jatkumo vuosia kestäneelle yhteistyölle. Uutta on se, että laajennan toimintaani tulevina vuosina oriasemaan”, Werth jatkoi.

Arvostelijoilleen hän sanoi, että positiivinen ja negatiivinen kritiikki on tervetullutta, mutta osa kommenteista ylittivät hyväksyttävyyden rajan. Monet nuoret kohtaavat tällaisia ulostuloja, pommituksia ja vihapuhetta, mikä on heille todellinen ongelma. Moni menettää toivonsa, jotkut jopa murtuvat.

”Minulle sitä ei varmasti tapahdu, mutta haluan olla esimerkkinä, miten pysyä elämässä tehtyjen valintojen ja mielipiteiden takana. En pyydä vaan edellytän, että ilmaisette itseänne, myös kriittisiä kommenttejanne, soveliaalla tavalla, ja että hyväksytte käytöstapojen ja sanamuotojen tarpeellisuuden, jotta voimme tulla toimeen toistemme kanssa”, Werth sanoi.

Katso alta Isabell Werthin video kokonaisuudessaan (tekstitys englanniksi)