Sophia Jurmo ja Helianthus.
Sophia Jurmo ja Helianthus. Kuva: Leena Alerini
Ratsastusuutiset

Helianthus ja Vionetta voittivat Ainossa, Vionetalle lippu Horse Show'hun

Sophia Jurmo ja Helianthus nousivat hallisarjan kärkeen ennen Ypäjän finaalia.
Julkaistu
Loading content, please wait...

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi