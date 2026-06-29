Sanna Siltakorpi on varovainen helteellä. Kuvassa Bofey Click,jonka kanssa on tarkoitus startata puolentoista viikon päästä.
Sanna Siltakorpi on varovainen helteellä. Kuvassa Bofey Click,jonka kanssa on tarkoitus startata puolentoista viikon päästä. Kuva: Leena Alérini
Ratsastusuutiset

Suomalaisratsastajat kärvistelevät Keski-Euroopan hirmuhelteissä: "Kuin saunassa olisi koko ajan"

Poikkeukselliset helteet, kosteus ja paarmat ovat kurittaneet hevosihmisiä Keski-Euroopassa ja Englannissa viime viikkoina.
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