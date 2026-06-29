Suomalaisratsastajat kärvistelevät Keski-Euroopan hirmuhelteissä: "Kuin saunassa olisi koko ajan"

Miten ratsastajat ja hevoset ovat selvinneet? Tiedämme, että ratsastuskilpailuja on peruttu monessa maassa. Viime viikonloppuna helteen takia peruttiin kisat, joihin Anni Huovisen ja Sanna Siltakorven oli määrä osallistua Hollannin Emmeloordissa.”Kuumaa on ollut, mitä mittaria sitä haluaa uskoa. Pahimmillaan mittari näytti +43 astetta, auton mittari +38. Meillä on pikkuvarsat ulkona vain öisin ja aikuisetkaan ei ole ulkona iltapäivisin. Paarmojakin on nyt tosi paljon, hevoset tykkää enemmän olla sisällä kun on kuuma”, Siltakorpi kertoo. ”Tosi aikaisin aamulla ratsastettiin kun oli se +38, ei sitä muuten pysty. Tänään tuntuu ihan jopa viileeltä kun on vaan +28, kymmenen astetta vähemmän. Tänään on menty normaalisti, melkein jo pitkähihaista piti vetää päälle”, Siltakorpi naurahtaa. Kuljettaminen on ongelma."Vaikka olisi millainen ilmastointi hevosautossa, niin kun seisot pari tuntia jossain moottoritien ruuhkassa suorassa auringonpaahteessa hevosautossa, niin ei siinä enää mitkään ilmastoinnit pysty sitä autoa viilentämään.”Entä kilpailupaikalla?”Se myös riippuu. Jos siellä on jotain oikeita talleja, niin ehkä se toimii, mutta viedä hevonen kuumasta autosta vielä kuumempaan muovijabaan, jos voi olla yli +45 lämpöä, ei hyvä juttu!”Entä miten itse olet pärjännyt helteessä?”Mä olen kyllä kesäihminen, mutta nämä helteet ovat olleet vähän liikaa. Ja paitsi kisoja, on täällä peruttu muitakin urheilujuttuja. Esimerkiksi mun pojalla piti olla jalkapallotreenit viikonloppuna mutta ne peruttiin kokonaan kuumuuden takia.”Jos sää sallii, kuten sanotaan, mitkä olisivat teidän seuraavat kilpailunne?”Puolentoista viikon päästä olisi lyhyt kolmonen Chico Chinolle (Concreto – Zinntaler) Arvillessa Belgiassa, se kisa on myös Bofey Clickin MM-viimeistely. Toivotaan ettei olisi niin kova helle ettei voisi kilpailla.” Hollannissa tänään "vain 30"Jasmin Seppälä-Geerink oli juuri pahimman helteen ajan pari päivää Suomessa. Tänään kotona Hollannissa on alle +30, mutta:”Täällä on niin kamalan kosteata, että olo on tosi tukala. Ihan niin kuin saunassa olisi koko ajan. Hevoset seisoo tallissa ja hikoilee, ei niitä voi laittaa ulos paahteeseen, kun paarmojakin on nyt ihan tuhottomasti!”Ratsastaminen on ajoitettava niin, että se on ylipäätään mahdollista. ”Aloitetaan ratsastaa ihan todella aikaisin aamulla. Meillä on eristetty maneesi joka on yleensä aiemmin pysynyt kohtuuviileänä, mutta nyt on ollut niin kuuma ettei sekään enää ole viileä. Ja hevoset tarhataan myös aikaisin aamulla, ei enää sen jälkeen.””Täällä on peruttu muutamat kisat helteen takia, tai siirretty luokat alkamaan tosi aikaisin aamulla. Täällä on joku sääntö että hevosia ei saisi kuljettaa, oliko nyt jos on yli +32C, sekin tietenkin vaikuttaa kisoihin. Kilpailunjärjestäjät käsittääkseni arvoivat kokonaistilannetta ja sitä, onko kilpailu turvallinen järjestää hevosen hyvinvointia ajatellen.”Jos kilpailut järjestetään, niin mikä on seuraava kisasi?”Kerel (Quasimodo van de Molendreef – Oklund) on myyty, se meni U25- hevoseksi Italiaan, eli Attention Z (Atomic Z – Zirocco Blue) on mun ykkönen tällä hetkellä. Peelbergenin nations cupin semifinaaleihin olisi tarkoitus mennä, viiden hevosen kanssa. Siellä on sopivia luokkia myös näille nuoremmille.” Briteissä viikon kaikki peruutettu Anu Sironen on ollut Englannissa kilpailemassa ja treenaamassa Kyra Kyrklundin luona. Saarivaltakunnassa oli viikon verran kielletty kaikki urheilutapahtumat, myös ratsastuskilpailut helteen takia.”Joo, oli +37 astetta! Me ratsastetaan täällä todella aikaisin aamulla. Talleissa on kuuma vaikka siellä on erilaisia tuulettimia. Laitumilla on kyllä varjoa, mutta hirveän kuuma silti. Nyt luvattiin vähän viileämpää, mutta ensi viikolla valitettavasti lämpenee taas.”Miten hevoset pärjäävät ratsastuksessa?”Kyllähän niistä huomaa että ne esimerkiksi hengästyvät ihan eri tavalla, se pitää huomioida, viilentää niitä ja muuta.”Sinulla on kvaalit MM-kisoihin kasassa. Viikonloppuna on viimeiset katsastukset Hagenissa. ”En halua raahata hevosta tässä helteessä ympäri Eurooppaa, se ei olisi järkevää eikä reilua hevosta kohtaan. Menen viikonloppuna Hartpuryyn, siellä on todella laadukkaat kolmen tähden kilpailut. Ypäjän Fioretto (Furst Romancier – Sir Donnerhall) tekee kaiken perushyvin, ja nyt on Kyran kanssa tehty hienosäätöä, niin että voisin vaatia siltä enemmän ilman, että se ahdistuu, saada siitä esiin isompaa liikettä ja vielä enemmän kokoamista. Se on tosi herkkä hevonen vaikka on jo 15-vuotias”, päättää Sironen. .Unohtakaa se hikiviila!