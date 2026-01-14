Annina Nordström sai Neustadt-Dossesta superonnistumisen.
Annina Nordström sai Neustadt-Dossesta superonnistumisen. Kuva: Leena Alerini
Ratsastusuutiset

Helsingin kohdalla on vielä kysymysmerkki, sanoo lauantaina 145-GP:n Saksassa voittanut Annina Nordström

Annina Nordströmin Fuzhou on talvitauolla, mutta Esquire Z paikkaa hienosti.
