Helsingin kohdalla on vielä kysymysmerkki, sanoo lauantaina 145-GP:n Saksassa voittanut Annina Nordström

Saksan Bremenin seudulla vaikuttava Annina Nordström voitti lauantaina Neustadt-Dossessa 145 GP:n nousevalla hevosellaan Esquire Z:lla (Erko van't Roosakker - Quality Time).Oliko rata vaikea?"Aina niissä on vaikeutensa, mutta kun tekee suunnitelman ja pysyy siinä, voi onnistuakin. Ja tällä kertaa onnistuttiin", Nordström kertoo tyytyväisenä. Kimo zangersheideruuna on ollut hänellä nyt parisen vuotta. Sillä ratsasti aiemmin slovakialainen Andre Pavlovic. Nordströmin valmentaja Tjark Nagel huomasi hevosen Hollannissa, jossa käy valmentamassa ja vinkkasi siitä Nordströmille. "Se oli hyvä löytö."Vaikka luokkavoitto lähes 50 ratsukon joukossa tulikin, Nordström ei katso olevansa tämän hevosen kanssa olevansa vielä sellaisella tasolla, että Helsingin matka olisi perusteltu. Etenkin, kun kokenut ykköshevonen, EM-kisoissakin startannut Fuzhou pitää talven taukoa.CSI2* 145-voitto on mahtava juttu ja tuo kaikkien ratsastajien himoitsemia ranking-pisteitä, mutta viiden tähden isoihin luokkiin sitä ei voi verrata."Onhan siinä kuitenkin eroa meneekö kahden tähden kisoissa vai 160-luokan. Vähän on vielä epävarmaa tulenko Helsinki Horse Show'hun", hän toteaa. Nordström antaa itselleen miettimisaikaa helmikuun puoliväliin, jolloin on tiedossa kolmen tähden kisat Neumünsterissä. Sen jälkeen hän on jälleen yhtä kokemusta viisaampi. "Se on vähän myöhään Helsinkiä ajatellen, mutta just nyt en osaa sanoa enempää."Voitto ei tullut yllätyksenä, sillä hevosessa on paljon potentiaalia ja sitä on rakennettu jo reilut puolitoista vuotta. Esquire on kuitenkin rungoltaan melko pitkä, ja tulee helposti vahvaksi, jolloin sitä ei aina saa kääntymään kaarteissa niin nopeasti kuin haluaisi."Välillä on ollut hankalaa, välillä mennyt tosi hyvin. Mutta kun kaiken saa sujumaan hyvin, se on sekä todella kyvykäs että todella varovainen."Myös Leipzigin maailmancupissa viikonloppuna starttaava Niclas Aromaa starttasi luokassa Cascalinuksella. Ratsukko eteni helpon näköisesti, mutta otti yhden aikavirheen. Tulokset täällä (nähtävissä myös ratavideo)