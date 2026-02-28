Eiken Sato voitti GP:n Helsingissä.
Eiken Sato voitti GP:n Helsingissä. Kuva: Anu Leppänen
Ratsastusuutiset

Helsinki GP:n voittaja Eiken Sato olisi halunnut laukkajockeyksi

Eiken Sato tulee hevosperheestä, jossa on muitakin olympialaisissa kävijöitä kuin hän itse.
Julkaistu
