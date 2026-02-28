Helsinki GP:n voittaja Eiken Sato olisi halunnut laukkajockeyksi

Helsinki International Horse Show'n GP:n voitto meni tällä kertaa Japaniin. Suomalaiset, Jone Illi Celtas Quillianilla ja Petra Heikkinen Oechie-K:lla pudottivat yhdet puomit ja sijoittuivat 17. ja 18. tilalle.Voittaja, japanilainen Eiken Sato tulee hevosperheestä."Meillä on aina ollut kotona hevosia, vaikka ratsastus ei sillä lailla olekaan japanilaisen tradition keskiössä", hän kertoo hymyillen. Laukkaurheilu sen sijaan on Japanissa miljardibisnes ja Saton perheellä on myös laukkahevosia. "Vanhemmillani on talli Naganossa - estehyppäämistä, laukkaurheilua.... Tällä hetkellä ehkä 60 laukkahevosta."Eiken Sato on käynyt kolmet olympialaiset. Hänen isänsä Shodo on kenttäratsastaja ja veli Kenki samoin, myös hän on edustanut Japania olympialaissa. Eikeniä ei kenttäratsastus ole koskaan kiinnostanut. Perheen englannintäysiveriset sen sijaan kiehtoivat. Kaikkein eniten maailmassa Eiken Sato olisi halunnut laukkajockeyksi. 164 senttimetrin pituus olisi sen vielä mahdollistanutkin, mutta painoa oli hieman liikaa."Itse olisin aivan ehdottomasti valinnut jockeyn uran, mutta vaikka olen pienikokoinen, en ollut koskaan tarpeeksi kevyt. Painavat luut!" hän nauraa."Painoin 16-vuotiaana 43 kiloa, kun oli pitänyt olla 42 tai alle. Sen jälkeen olen tietenkin ottanut vain lisää painoa, nyt painan paljon yli 50 kiloa. "Kakkosvaihtoehto esteratsastus on tällä hetkellä Satolle melkein elämä. Käytännössä se vie kaiken ajan, sillä ammatti vaatii valitettavasti asumisen Euroopassa.Sato iloitsee siitä, että hän on onnistunut keräämään ympärilleen hyviä ihmisiä. Ja etenkin hyvän sponsorin. "Japanin ratsastajainliitto on ostanut minulle hevosia, omistaa esimerkiksi Chadellanon (Chacco-Blue - Centadel) ja maksaa myös valmentautumisesta Euroopassa.Yhteistyö alkoi Tokion olympialaisten aikaan. "Silloin työskentelin vielä Paul Schockemöhlen kanssa, joka on valmentanut Japanin maajoukkuetta ja tekee heidän kanssaan yhä yhteistyötä.""Aikarajaa sponsoroinnille ei ole asetettu. "Se voi loppua koska vain!", hän nauraa.Helsingistä hän haluaisi world cup -pisteitä, jotta pääsisi Teksasin finaaliin, mutta ehdoton päätavoite on ensi vuoden Asian Gamesit."Ne merkitsevät meillä päin maailmaa enemmän kuin mikään muu urheilukisa. Olisi aivan mahtavaa voittaa niissä.". VerkostoituminenEiken Sato on aina hakeutunut oppimaan niiden pariin, jotka osaavat."Stephex, Ehning... Niille talleille ei ole helppo päästä. He tietenkin ajattelevat, että Euroopassa on hyviä ratsastajia mielin määrin, miksi ottaisimme aasialaisen tyypin?"Tällä hetkellä, kuten keltaisesta takista huomaa, hän tekee yhteistyötä Yuri Mansourin kanssa.Satolla on perhe ja lapset kotona Japanin Toyotassa."Käyn siellä silloin, kun on töistä lomaa. Eli kun ei ole paljoa kisoja.". Suomalaiset yhden pudotuksen päässäJone Illi teki hienon radan, mutta pudotti harmillisesti yhden. Illi oli tyytyväinen hevoseensa ja lähetti kiitokset kotiin. Siis Beerbaumeille. "Se oli epäonninen puomi. Pieni virhe siinä, mutta ei voi olla kuin tyytyväinen hevoseen."Hän kertoo aina uskoneensa Celtas Quillianiin, mutta hevosen kykyjen esiin kaivaminen on vaatinut saksalaista ammattitaitoa: "Saan kiittää tiimiäni Saksassa. Tulokset ovat kehittyneet tosi kovaa sen jälkeen kun sinne muutin."Kun häneltä kysyy tulevaisuuden suunnitelmia, kuten Los Angelesia, vastaus kuuluu, että "mennään päivä kerrallaan".Aachenin MM-kisamatkalle hän nauraa. "Aachen? MM:t? Ei... Ei vielä.".Tulokset täällä