Helsinki Horse Show 2026 on nelipäiväinen ja siinä on kolme kertaa suurempi messualue – ”Visiona kasvaa maailman parhaaksi ratsastuskilpailuksi”

Helsinki International Horse Show´hun on tulossa merkittäviä uudistuksia. Ensi keväänä järjestettävä tapahtuma on astumassa isojen kansainvälisten ratsastustapahtumien joukkoon. Uusi ajankohta, muutto Messukeskukseen ja kaksi kisa-areenaa tarjoaa tänä vuonna 40-vuotta täyttävälle tapahtumalle mahdollisuuden tähän muutokseen. Helsinki Horse Show siirtyy ensi helmikuussa uuteen tulevaisuuteen – 2.0 maailmaan.

”Siitä tulee todellinen hevostapahtuma, jossa on paljon aiempaa enemmän nähtävää ja koettavaa, ohjelmaa ja elämyksiä. Kansainvälinen osuus on entistä tuhdimpi, nyt torstaiaamupäivästä aina sunnuntai-iltaan. Haluamme myös löytää uutta asiakaskuntaa ja nousta yhdeksi Suomen suurimmista tapahtumista”, kuvailee toimitusjohtaja Valtteri Gundersby.

Aiemmin Horse Show on ollut hyvin urheiluorientoitunut tapahtuma. Nyt legendaarisen vanhan instituution ympärille on rakennettu koko perheen tapahtuma.

”Olemme tehneet paljon benchmarkkausta muissa maailmancupin osakilpailuissa, ja päässeet hyvien suhteidemme avulla tutustumaan tapahtumiin pintaa syvemmältä.”

Gundersby kertoo, että he ovat analysoineet, miksi tietyt tapahtumat kiinnostavat ratsastajia, valmentajia ja yleisöä, niiden markkinointistrategioita, lippukategorioita ja kävijädemografioita.

Miksi Geneve on maailman paras? Miten Tukholmassa saadaan paikalle 70 000 kävijää, joista suurin osa lapsiperheitä? Tai miksi Göteborg vetää yhä yli 40 vuoden jälkeen maailmanhuiput paikalle?

”Olemme luoneet käsitystä siitä, mikä toimisi Suomessa parhaiten ja kirkastaneet käsitystä siitä, kuka on Horse Show -kävijä. Visiona on kasvaa maailman parhaaksi ratsastuskilpailuksi sekä Suomen suurimmaksi vuosittaiseksi urheilutapahtumaksi”

”Nähtävää ja koettavaa moneksi päiväksi”

Tapahtuman huipentuma on maailmancupin osakilpailu sunnuntaina. Horse Show on nyt Länsi-Euroopan liigan finaali ja heti Göteborgin osakilpailun perään. Moni ratsastaja hakee Helsingissä vielä viimeisiä maailmancupin pisteitä päästäkseen finaaliin, ja sinne lipun lunastaneet saadaan selville heti maailmancupin jälkeen.

Kansainvälinen luokkatarjonta on suunniteltu yhdessä maailmanmestari Henrik von Eckermannin kanssa huippuratsastajia palvelevaksi ja houkuttelevaksi. Kansainväliseen kilpailuun tulee mukaan uutena kaksi esteratsastuksen 1 tähden linjaa, jotka on suunnattu kotimaiselle kärkitasolle ikäluokkaratsastajia unohtamatta. Tämä antaa kotimaan ratsastajille mahdollisuuden kilpailla kansainvälisiä ratsastajia vastaan. Kansainvälisen 1*-linjan luokat menevät linjassa Göteborgin kanssa, jotta kansainvälisten ratsastajien nuoret hevoset pystyvät kilpailemaan kaksi viikonloppua peräkkäin.

Kouluratsastusta kilpaillaan kansainvälisellä ja kansallisella tasolla. Torstaina järjestetään yleisön toiveiden mukaisesti pidennetyt, 1-1,5 tunnin pituiset klinikat este- että kouluratsastuksessa. Monikertainen arvokilpailumitalisti Daniel Bachmann-Andersen pitää kouluklinikan, esteklinikan pitäjä julkaistaan myöhemmin. Lyhyemmät miniklinikat jatkuvat tuttuun tapaan muina päivinä.

Kansalliset sarjakilpailut päättyvät jälleen Horse Show´hun, nyt talven aikana järjestettävän Pohjola Vakuutuksen Road to Helsinki -sarjan kautta. Uusien hallikilpailujen avulla on varmistettu, että kotimaisilla ratsukoilla on riittävästi aikaa valmistautua keväiseen huipputapahtumaan. Amateur Tour on jo käynnissä, ja ensimmäiset suorat bonuspaikat jaettu Solbacka Summer Games -kilpailussa.

Kaikki saman katon alla

Yksi isoimmista muutoksista on se, että Messukeskukseen rakennetaan kaksi täysmittaista kilpailukenttää, ja molemmille omat verryttelykentät. Näin mahdollistetaan hieman lyhyemmät kilpailupäivät ja tapahtuman muuttuminen nelipäiväiseksi.

”Meillä on Messukeskuksessa kaikki saman katon alla. Tallit, verryttelyt, kaksi areenaa ja verryttelyä. Ja Horse Expo, joka on kolme kertaa suurempi kuin aiemmin! Ja jopa hotelli.”

Kansainvälisellä areenalla nähdään kansanväliset este- ja kouluratsastusluokat sekä valmennusklinikat. Kotimaisella areenalla kilpaillaan kotimaiset luokat ja esitetään paljon muuta ohjelmaa.

Katsomot ovat uudet, ja tarjolla on useampia lippukategorioita. Tapahtuma-alueella on kisakenttien lisäksi myös OP Uusimaa -keppihevosareena, jolla järjestetään kilpailuja, ja jossa myös yleisö pääsee kokeilemaan lajia. Luvassa on myös ponitalutusta.

Uudella Hevosurheilu Ratsastus -ohjelmalavalla esitetään asiantuntijapuheenvuoroja, yhteistyökumppaneiden esittelyjä ja ohjelmia, mielenkiintoisia haastatteluja ja suosittuja meet&greet -tapaamisia. Ravintolatarjonta on erittäin kattavaa ja monipuolista. Messukeskukseen on helppo saapua niin julkisilla liikennevälineillä kuin autollakin, ja parkkitilaa on runsaasti ja lähellä.

5000 lippua vähävaraisille lapsiperheille

Helsingin kaupungin kanssa monena vuonna toteutettu lippulahjoituskampanja saa jatkoa myös uudistetussa tapahtumassa entistä laajamittaisempana. Helsingin kaupunki yhdessä Helsingin Messukeskuksen kanssa on mukana hyväntekeväisyyshankkeessa, jossa mahdollistetaan 5000 vähävaraisen lapsiperheen osallistuminen Helsinki Horse Show -tapahtumaan.

Kolme lippukategoriaa – nyt myös pöytäpaikkoja

Messukeskuksessa on hieman vähemmän normaaleja istumapaikkoja, kuin Jäähallissa oli. Gundersby neuvookin kaikkia lunastamaan lippunsa erityisesti päänäytöksiin ja toivomilleen paikoille ajoissa. Lippukategorioita on kolme; normaalit, premium ja kustannustehokas All Event, jolla suurkuluttaja pääsee seuraamaan kilpailuja aamusta iltaan. Lippuhinnat ovat pysynyt samana, mutta nyt nähtävää on monikertaisesti enemmän.

Askeleena kohti eurooppalaisia huipputapahtumia, yhdellä pitkällä sivulla on myynnissä Hospitality-tuotteita eli VIP Club Seat ja VIP Royal Table -paikat. Molemmissa voi omassa pöydässä seurata kilpailua ja tilata syötävää ja juotavaa. VIP-vieraille on oma sisäänkäynti narikkapalveluineen sekä autolle varattuna oma parkkipaikka. Lisäksi Royal Table -lippuihin sisältyy NoHon tarjoama makumatka, kolmen ruokalajin lounas tai päivällinen. Kaikki liput ovat nyt helposti ostettavissa Ticketmasterin kautta.

Marraskuussa on tulossa myyntiin myös messulippu, joka on suunnattu ensisijaisesti uudelle asiakaskunnalle, hevosista ja ratsastuksesta kiinnostuneille. Messukeskukseen on helppo tulla tutustumaan kansallisen areenan ja Hevosurheilu Ratsastus -ohjelmalavan sekä Horse Expon runsaaseen maailmaan. Lipun hinta tulee olemaan nelihenkiselle perheelle noin sadan euron luokkaan. Se tulee myyntiin myöhemmin, kun kaikki messualueen ohjelmat on lyöty lukkoon.