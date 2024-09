Helsinki Horse Show'n pomo haluaa hypätä tapahtumassaan isoja luokkia itsekin: "Tahtotila on kova"

"Kyllähän se niin pitää ajatella, että jonakin päivänä sitä hyppää itsekin niitä isoja kansainvälisiä luokkia. Tahtotila on kova", Helsinki International Horse Show'n kilpailujen johtaja ja BCM Scanhorsen toimitusjohtaja Valtteri Gundersby, 31, sanoo.

Vaikka hän onkin kisojen suurin pomo, president of the organizing committee, siihen asiaan hänellä ei kuitenkaan ole ainoaa sananvaltaa minä vuonna hän tässä tapahtumassa viiden tähden isoja luokkia ratsastaa. Paitsi että on selvää, että se ei tapahdu vielä tänä vuonna, koska 10-vuotias Clavina Y (Clarimo - Nabab de Reve) ei ole vielä tälle tasolle valmis, eikä Gundersbykään ole vielä koskaan hypännyt viiden tähden GP:tä.

Voi hyvin olla, että Clavina ei ole se hevonenkaan, jolla 160 sentin grand prix sitten jonakin vuonna hypätään.

"Jos sinne tänä vuonna menisi, niin pienempää viiden tähden linjaa, mutta kansallisia en tule hyppäämään", Gundersby pohtii. "Mutta jos sellanen viiden tähden mahdollisuus itselle osuu, niin sitten täytyy kyllä järjestää siihen mahdollisuus. Se on niin harvinainen mahdollisuus kuitenkin."

Sitä odotellessa, hän hyppää tulevana viikonloppuna Ypäjällä nuoremmilla hevosillaan ainakin 130 sentin Tasotuoppi-karsintaluokan ja nuorten hevosten luokkia.

Suomen Ratsastajainliitto valitsee lähtijät Helsinki Horse Show'n isoihin luokkiin aivan samoin kuin tapahtuu kaikkien ulkomaalaistenkin ratsastajien suhteen. He tulevat kaikki virallisia liittojen reittejä. Mitä suomalaisiin tulee, maajoukkueen kapteeni Mikko Mäentaustalla on tässä painava sanansa sanottavana.

Organizing committeen presidentillä eli suomeksi järjestelytoimikunnan puheenjohtajalla ei myöskään ole valtaa tuomariston ratkaisuihin. Ne kulkevat FEI:n sääntöjen mukaan ja niissä viimeinen sana on tuomariston puheenjohtajalla.