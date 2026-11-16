Henri Ruoste miettii, mitä tässä vaiheessa olympiadia ehditään enää vaihtaa.
Henri Ruoste miettii, mitä tässä vaiheessa olympiadia ehditään enää vaihtaa.Kuva: Leena Alerini
Ratsastusuutiset

Henri Ruoste ei haluaisi rakentaa koko SRL:n maajoukkuemallia uudestaan: "Voi räjähtää käsiin"

HUJO:n ratsastajien edustaja Henri Ruoste kertoo, että uudesta maajoukkuemallista on lajiliitossa käyty keskustelua, jopa vääntöä.
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