Henri Ruoste ei haluaisi rakentaa koko SRL:n maajoukkuemallia uudestaan: "Voi räjähtää käsiin"

Suomen Ratsastajainliitto on ollut ilman maajoukkueorganisaatiota syyskuusta lähtien. Entiset kapteenit ja valmentajat irtisanottiin syyskuun lopussa ja tällä hetkellä tehdään päätöksiä siitä, ketkä täyttävät heidän paikkansa uudessa maajoukkueorganisaatiossa. Avoinna ovat neljän olympia- ja paralympialajin maajoukkuekapteenin tehtävät. Tehtävissä olivat kuluvana vuonna Mikko Mäentausta (este), Tanja Takkula (koulu), Mette Samuli (kenttä) ja Tiina Tarkkala (para). Lisäksi haetaan viittä maajoukkuevalmentajaa, joissa tehtävissä olivat tänä vuonna Markku Söderberg (este), Terhi Stegars ja Marko Björs (koulu), Janne Bergh (para), Pauliina Swindells (kenttä).Hakijoita on 17 ja joukossa on sekä vanhoja toimijoita että uusia ehdokkaita. "Nimistä keskustellaan tällä hetkellä paljon, eriäviäkin mielipiteitä on, ja se on ihan normaalia", HUJO:ssa ratsastajia edustava Henri Ruoste toteaa meneillään olevasta maajoukkuejohdon muodostamisprosessista. "Tämähän on huippu-urheilun linjajohtamista, ei sen ihmeellisempää."Hän kuitenkin kertoo, että tällä hetkellä näyttää vaikealta saada aikaiseksi ratkaisua, johon sekä huippu-urheilun johtoryhmä HUJO että SRL:n hallitus voisivat olla tyytyväisiä. Käytännössä prosessi menee niin, että HUJO esittää ja ehdottaa, mutta hallitus hyväksyy ja lyö lopullisen leiman. Akuutti rahanpuute tuo mukaan oman vaikeutensa. Nimiä ei ole toistaiseksi julkistettu, ja tämä johtuu Ruosteen mukaan siitä, että lopullista esitystä ei HUJO:sta ole vielä jätetty. Hevosurheilu Ratsastuksen saamien tietojen mukaan rekrytointia jarruttaa muun muassa erimielisyys siitä, millaista osaamista maajoukkuekapteenilta edellytetään.HUJO:n puheenjohtaja Noora Pentti on linjannut selkeästi, että kapteenilta edellytetään kansainvälisen tason osaamista, eli käytännössä hänen on täytynyt itse kilpailla kansainvälisellä tasolla.Ruoste on kyseisen vaatimuksen suhteen sallivampi, sillä hänen näkemyksensä on, että Suomesta on vaikea löytää sopivaa entistä kansainvälistä ratsastajaa ja ulkomaisten nimien rekrytoimisessa tielle tulee taloudellinen tilanne."Vähän vaikea sanoa kokeneille ulkomaisille toimijoille, että tulkaa meille kolmanneksella teidän liksasta, vaikka olisikin mahtavaa saada meille hommiin joku ammatti-ihminen kuten Klaus Roeser tai Caroline Griffith", Ruoste hymähtää. Omaa kilpauraa tekevät aktiivit kilparatsastajat eivät Ruosteen mukaan tule kyseeseen sen enempää kapteeniksi kuin valmentajaksikaan, kahdesta syystä."Aktiiviurheilijan täytyy fokusoitua omaan urheilijan uraansa ja toisekseen, etenkin ensi vuonna, jolloin ratsastetaan olympiakvaalipisteitä, siitä tulee liian helposti päällekkäisyyksiä, jos ja kun aktiivikilpailija-valmentaja-kapteeni metsästää omia kvaalipisteitä ja hänen kisansa menevät päällekkäin valmennettavien kisojen kanssa", Ruoste näkee. Ruosteen mielestä ikäluokkaratsastajat tarvitsevat kapteenin tai valmentajan tuekseen omiin kilpailuihinsa. "Esimerkiksi PM-kisoihin, vaikka niitä ei meillä huippu-urheiluna pidetäkään. Ne PM-kisat ovat kuitenkin ponnahduslauta isompiin mestaruuskisoihin ja niissä on sen takia oltava lajiliiton järjestämä tuki mukana."Ruoste katsoo jo vuodelle. "Ensi vuonna PM:t ovat samaan aikaan kuin Aachen, jossa suurella todennäköisyydellä ovat seniorimaajoukkueen ratsastajat hankkimassa kvaalipisteitä. Mä vähän pelkään, että tämä voi räjähtää käsiin. Ei niitä lapsia voi yksin jättää."Ruoste sanoo, että kun rahaa on vähän, se täytyy kohdistaa "fundamentaalisiin asioihin, kuten ikäluokkiin". "Kyllä me ulkomailla asuvat senioritason ratsastajat tullaan toimeen, meillä on oma valmentaja mukana ja osataan mennä kisapaikan toimistoon tsekkaamaan sisään ja ulos", hän pohtii. Joskin isot mestaruuskisat ovat Ruosteen mukaan asia erikseen senioreillakin. "Kun oli Tokion olympialaisissa käytännössä yksin, siinä oli kyllä urheilijalle tosi paljon ekstratyötä, vaikka saikin apua muiden maiden maajoukkueorganisaatioilta."Kysymykseen, mitä joukkueenjohtaja-kapteenin, mikä nimike hänellä onkaan, sitten on osattava, Ruoste vastaa, että on tiedettävä mitä kisapaikalla on tehtävä ja milloin on oltava missäkin palaverissa paikalla. Ruoste lisää, että sekä kapteenin että valmentajien on tultava saumattomasti toimeen ratsastajien omien kotivalmentajien kanssa jotta tieto kulkee ilman esteitä molempiin suuntiin."Mun mielipide on, että kapteenin ei sen sijaan ole välttämätöntä osata ratsastaa, eikä mun mielestä nyt pidä enää miettiä sitä, onko joku aikoinaan pestattu oikeilla perusteilla vaan sitä, miten me mahdollisimman kivuttomasti mennään kohti Losia."Hän paljastaa näkevänsä tässä vaiheessa pienimmän pahan tienä sen, että edellämainitusta irtisanottujen toimijoiden joukosta vaihdetaan mahdollisimman vähän, kun Los Angelesiin on enää vajaat kaksi vuotta. "Jos sä olet tehnyt yhdet tai jopa kahdet olympialaiset, kolmannet ovat varmasti jo helpommat ja toimintatavassakin on jatkumoa Olympiakomitean kanssa."Hevosurheilu Ratsastus kysyi HUJO:n puheenjohtaja Noora Pentiltä kommenttia Ruosteen näkemykseen, hän vastasi:"Hänellä on tietysti oikeus mielipiteeseensä, itse en ehkä koe samalla tavalla, etenkin koska viimeiseen malliin meillä ei ole varaa.".17 hakijaa maajoukkuetehtäviin – Noora Pentti toivoo kansainvälisesti ansioituneita nimiä: "Kapteeni on lajin urheilullinen johtohenkilö".Ilman lajiliiton töitä jäänyt maajoukkuevalmentaja Marko Björs tietää, mikä on menestymisen resepti.Terhi Stegars, Noora Pentti, Markku Söderberg ja Pauliina Swindells uusina niminä luotsaamaan maajoukkueratsastusta