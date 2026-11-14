Tiffanys Diamond kävi kierroksilla Stuttgartissa.
Tiffanys Diamond kävi kierroksilla Stuttgartissa. Kuva: Leena Alerini
Ratsastusuutiset

Henri Ruosteelle iso virhe Stuttgartissa: "Jos haluaa voittaa, ei kannata tehdä virheitä"

Tiffanys Diamondin kanssa haasteena on aina se, miten se suhtautuu kisaympäristöön.
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