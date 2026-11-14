Henri Ruosteelle iso virhe Stuttgartissa: "Jos haluaa voittaa, ei kannata tehdä virheitä"

Neljän tähden GP:n voitti Saksan Isabell Werth kolmoshevosellaan DSP Quantaz (Quaterback - Hohenstain). Ratsukko oli kaikkien tuomareiden ykkönen ja voitti tuli prosentein 72,6. Myöhemmin tänään lauantaina Werth starttaa viiden tähden maailmancupin osakilpailun oriillaan Viva Gold ja on voittajasuosikki myös tässä luokassa. Henri Ruoste ja TIffanys Diamond (Tailormade Temptation - His Highness) saivat tyytyä sijaan 9 ja prosentteihin 69,3. Tamma vaikutti niin sanotusti freshiltä. Piaffit näyttivät hienoilta kuten yleensäkin, siirtymiset niistä ulos hieman vähemmän hienoilta, ja tämäkin on jo tuttua. Mutta kakkosvaihtojen jälkeen ohjelmassa on vuorossa lisätty laukka -diagonaali, ja siinä nähtiin valitettavasti kaikkea muutakin kuin lisättyä laukkaa. "Startti meni ihan hyvin paitsi että siinä lisätyssä laukassa tuli tosi iso ja kallis virhe", Ruoste myöntelee. "Kulmassa oli jotakin mitä hevonen näki tai luuli näkevänsä ja se linja meni ihan rikki. Se maksoi helposti kolme prosenttiyksikköä." Myös loppulinjan piaffi-passaget kärsivät asiaankuulumattomista laukka-askeleista. Tämä oli jopa odotettavissa, sillä tamma on kisannut hyvin vähän ja uudet paikat ovat helposti sille iso kynnys. Ruudun takaa katsottuna tamma vaikutti enemmänkin menohaluiselta kuin jännittyneeltä. "Jos haluaa voittaa tai pärjätä, ei kannata tehdä virheitä. Ei se sen kummallisempaa ole", Ruoste totesi tyynesti. "Kun se keskittyminen menee, se menee helposti sitten vääriin asioihin."Hallikisat ovat aina olleet niin vaikeita, että niitä ei aiempina vuosina juurikaan menty.Vaikka alle 70 prosentin jäätiin, Ruoste pisti kuitenkin merkille paljon hyvää. Ratsukko jatkaa sunnuntain GP specialiin, joka usein sujuu GP-luokkaa paremmin.Ruoste on tällä hevosella vierastanut hallikisoja, ja niistä etenkin niitä kisoja, jotka järjestetään hänen sanojensa mukaan "isossa ympäristössä". Tällä hän tarkoittaa kisapaikan, yleisön ja kaiken muun tekemisen muodostamaa yhtälöä, joka on hevoselle joko helppo tai vaikea. Halliolosuhteissa vaakakuppi kallistuu automaattisesti vaikean puolelle. Hallikisoja on kuitenkin nyt täytynyt tehdä, sillä tamman täytyy päästä kilpailemaan tietty määrä. Edellinen startti oli Aachenissa kolme kuukautta sitten. Talvikaudella on lisäksi tyydyttävä siihen, mihin pääsee, sillä kilpailuja ei paljoa ole. "Aika pitkälle saa ajaa."Ja vaikka ajaisi pitkällekin, osassa kisoista on oltava valmis maksamaan osallistumisesta esimerkiksi vip-pöydän muodossa. Ruoste suunnitteli matkaa Wieniin pari kuukautta sitten, mutta se kaatui VIP-pöydän hintaan: 13 tuhatta euroa ja rapiat.Ruoste ymmärtää tilanteen kisajärjestäjän kannalta: "Kaikki on kallistunut ja sponsoreita on vähemmän. Kisajärjestäminen on taloudellisesti todella raskasta. Jostakin se raha täytyy saada."Stuttgartissa samalla areenalla esitetään useita eri lajeja. Tämä tekee sen, että aikataulut ovat tiukkoja. Ensimmäiset luokat alkavat aamukahdeksalta ja loppuvat iltayhdeltätoista."Meidän ainoa aika käydä areenalla oli klo 05.45-7 aamulla."Doha on helmikuussa yksi vaihtoehto, mutta sinnekin matka on raskas."Se on vain 6 tunnin lento, mutta hevoset ovat aika kauan siinä lentokontissa, koska lastaamiseen ja siihen kaikkeen muuhun menee myös aikaa."Stuttgartin neljän tähden GP-luokan tulokset täälläGP special on sunnuntaiaamuna, Ruoste starttaa numerolla neljä, Suomen aikaa klo 10.30.