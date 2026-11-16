GP specialistit Henri Ruoste ja Tiffanys Diamond.
GP specialistit Henri Ruoste ja Tiffanys Diamond. Kuva: Outi Räisänen
Ratsastusuutiset

Henri Ruosteelle arvokas GP special -voitto: "Se meni tosi hyvin"

Tiffanys Diamond on hevonen, joka onnistuessaan nousee rivistä kilpailussa kuin kilpailussa. Nyt tämä tapahtui Stuttgartissa.
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