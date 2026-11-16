Henri Ruosteelle arvokas GP special -voitto: "Se meni tosi hyvin"

Henri Ruoste arveli lauantain grand prix'n jälkeen Stuttgartissa, että aineksia oli huomattavasti parempiin prosentteihin. Sunnuntaina hän osoitti olleensa oikeassa.Sunnuntaina hän voitti neljän tähden GP specialin reilulla 73 prosentin tuloksella ja oli neljän tuomarin ykkönen viidestä. Hollantilaistuomari Monique Peutz-Vegter oli asettanut voittajaksi Ruotsin Therese Nilshagenin ja Navarron, myös Saksan Knut Danzberg näki ruotsalaisen tasapisteissä Ruosteen kanssa. "Se meni tosi hyvin, niin kuin edellisenä päivänä ajattelin, että meneekin", pitkän viikonlopun Stuttgartissa viettänyt Ruoste myhäili tyytyväisenä. Tamma sai kilpailuista hyvän kokemuksen, mitä hän pitää ensiarvoisen tärkeänä. Myös Ruosteen on tärkeää olla esillä voittajaringissä. Arvostelulajissa tuomareiden on myös uskallettava antaa Areenan valoissa kiillellyt Tiffanys Diamond uhkui positiivista voimaa ja kimmoisuutta ja näytti paitsi mallikelpoisia piaffeja, myös rennon ja joustavan käyntiosuuden. Siirtymiset piaffeista ja ajoittainen hienoinen suun aukominen olivat sunnuntaina nähdyssä suorituksessa enää ainoita kauneusvirheitä. Tamma sai myös harjoitusta palkintojenjakotilanteesta värivalojen loisteessa ja yleisön taputtaessa. Ruoste ei ottanut riskejä, vaan pyysi hoitajan avukseen taluttamaan ja taputtelemaan tammaa, kun sponsorin edustajat ja muuta asiaan kuuluvat henkilöt kävivät onnittelemassa ja kun Finlandia-hymni kuunneltiin. Kunniakierros sujui mallikelpoisesti laukassa, ratsastajan riisuessa kypärän ja vilkutellessa yleisöön. 9500 euron arvoista voittoa avitti toki myös se, että Isabell Werthin pitkältä tauolta radoille palautettu Quantaz sanoi yllättäin yhteistyösopimuksen irti ja osoitti sen miettimällä keskilinjan piaffeissa pystyyn hyppimistä, osittain toteuttaenkin miettimänsä."Palautus maan pinnalle", Werth kommentoi tuoreeltaan rentoon tyyliinsä. Werthin tuomariprosentit putosivat 68:aan ja sijoitus luokassa oli toiseksi viimeinen. Tulokset täällä