Henri Ruosteen piti startata viikonloppuna Stuttgartissa, mutta suunnitelmat menivät uusiksi

Alun perin Henri Ruosteen piti kilpailla tulevana viikonloppuna Stuttgartin maailmancupin yhteydessä kilpailtavissa neljän tähden luokissa, mutta lähtö hänen osaltaan peruuntui. Tiffanys Diamond (Tailormade Temptation - His Highness 2) sai imusuonentulehduksen eli impparin, ja sitä jouduttiin lääkitsemään.”Niiden kanssa on turha ottaa riskiä. Kisa menee päällekkäin doping-aikojen kanssa”, Ruoste kertoo.Stuttgart olisi ollut herkälle hevoselle sopiva kisa, sillä halli on iso ja yleisö ei ole ihan lähellä kisarataa. Lisäksi neljän tähden luokat ratsastetaan aikaisin aamulla.”Tässä ei ole nyt kisaympäristön kannalta muita sopivia kisoja. Ne ovat yleensä maailmancupia ja niissä on aika ahtaat hallit. Se tarvitsee ympärilleen tilaa, jotta pääsisi sisään tuohon hallikauteen. Se ei ole oikeastaan tehnyt yhtään hallikisoja. Olisi ollut kiva aloittaa ja katsoa vähän rauhallisemmasta paikasta.”Mikäli sopivaa kilpailua ei löydy, hallikausi jää Tiffanys Diamondilta väliin. Sekään ei ole ongelma, mutta kisaaminen talvella pitäisi kisarutiinia yllä.”Kun kilpahevoset putoavat rutiinista pois, ne keskittyvät alussa liikaa ympäristöön. Olisi helpompi pitää rutiinissa, mutta kaikki hevoset eivät ole sisäkisojen hevosia. Tuota on turha viedä turhan ahtaaseen paikkaan, koska mestaruuskisat ovat ulkona ja niissä on yleensä enemmän tilaa.”Ensi kesän MM-kilpailuissa Aachenissa kouluratsastusareena tullaan todennäköisesti rakentamaan estekentälle. Siellä on tilaa, mutta sekin voi olla haaste joillekin hevosille..Kaikki menee hevosten ehdoillaRanskan EM-kisojen jälkeen Ruoste on palannut treenissä perusasioihin.”Siirtymisiin, kontrolliin, kokoamiseen ja voimaan. Totta kai kohti kisakautta täytyy keskittyä enemmän radan ratsastamiseen ja yrittää voiman ja perusratsastuksen kautta päästä parempaan ja parempaan tulokseen.”Aika näyttää miten reaktiivinen Tiffanys Diamond tottuu kisojen ylimääräiseen hulinaan, joka kuuluu lajiin. EM-kisoissa hevonen säikähti loppusuoralla.”Saa nähdä, miten syvälle se kasvaa urheiluun. EM:issä rata oli tosi, tosi hyväntuntuinen siihen loppuun asti. Loppu vain oli liian kallis. Noista asioista täytyy päästä eroon, mutta se on hevosurheilua”, Ruoste toteaa.Hevonen on kuitenkin jo kehittynyt puolentoista vuoden takaa, jolloin se aloitti kilpailemisen Ruosteen kanssa.”Se on paljon vahvempi, varmempi ja paremmin kontrollissa. Kun GP-hevonen on kotona valmis, se ei tarkoita, että se on kisatilanteessa valmis. Kisaelämään sisään kasvaminen ottaa oman aikansa. Joillakin se tapahtuu nopeammin ja joillakin se kestää kauemmin.”.Talven aikana Tiffanys Diamondille työstetään omaa vapaaohjelmaa. Aiemmin Ruoste on käyttänyt Kontestron (Contendro I - Cassini II) ohjelmaa hieman helpotettuna.”Olemme katsoneet eri linjoja ja vähän eri musiikkia, mutta mitään ei ole vielä laitettu yhteen.”Kontestron tilanteessa ei ole muutosta, hevonen käy tarhassa ja laitumella. Kaulan ja pään liittymä on edelleen turvonnut. Ratsastamista se haittaa, sillä peräänannossa liittymä menee ahtaaksi.”Hevosten ehdoilla kaikki menee. Totta kai sitä edelleen toivoo, että se paranee. Siksi se ei ole laitumella laumassa muiden kanssa vaan meillä kisatallissa. Mutta ei se näytä muuttuvan, varmaan jossain vaiheessa täytyy hyväksyä faktat”, Ruoste toteaa.Ruoste liittyi elokuun lopulla SRL:n huippu-urheilun johtoryhmään urheilijoiden edustajana. Uusi pesti on ollut mielenkiintoinen, sillä hän on nähnyt miten paljon työtä tehdään taustalla, mistä ratsastajat eivät yleensä tiedä”Tämä pesti on uusi HUJO:ssa ja nyt ratsastajilla on sinne kanava. Heillä on myös anonyymisti mahdollisuus tuoda minun kauttani asioita HUJO:n pöydälle. Mitä enemmän ratsastajat ovat minuun yhteydessä, sitä paremmin asiat pääsevät HUJO:n käsittelyyn”, Ruoste kertoo..Niclas Aromaa: "Nyt ollaan hyvällä mallilla"