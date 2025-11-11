Henri Ruoste ja Tiffanys Diamond.
Henri Ruoste ja Tiffanys Diamond.Kuva: Leena Alérini
Ratsastusuutiset

Henri Ruosteen piti startata viikonloppuna Stuttgartissa, mutta suunnitelmat menivät uusiksi

Jos herkälle ja reaktiiviselle Tiffanys Diamondille ei sopivaa hallikisaa löydy, hallikausi jäänee väliin kokonaan.
