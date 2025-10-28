Onnettomuus ambulanssi 112
Palokunta tuli ohjaamaan liikennettä, jotta loput hevoset saatuun turvallisesti takaisin talliin.Kuva: Anu Leppänen
Ratsastusuutiset

Hevonen ja rekka törmäsivät Kasitiellä – "Traumaattisin tapahtuma, mitä on ikinä elämässäni ollut"

Pohjanmaalla karkasi poikalaumasta kuusi hevosta traagisin seurauksin.
Julkaistu
Loading content, please wait...

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi