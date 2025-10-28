Hevonen ja rekka törmäsivät Kasitiellä – "Traumaattisin tapahtuma, mitä on ikinä elämässäni ollut"

Pihaton oven rikkoutuminen johti surulliseen tapahtumaketjuun eilen illalla Pedersören Edsevössä sijaitsevalla ZicZacHorse-tallilla, kun poikalaumasta karkasi kuusi hevosta. Pihatosta talliin johtava väliovi rikkoontui ja hevoset karkasivat tallin kautta pihalle.”Yksi niistä meni isolle tielle ja törmäsi kuorma-auton kanssa niin, että jouduimme lopettamaan sen siinä tiellä. Sillä meni onnettomuudessa jalka poikki ja se ammuttiin paikan päällä”, David Eklund kertoo.Tallista noin 300 metrin päässä on Valtatie 8, jossa ajetaan kovilla nopeuksilla. Hevoset ehtivät olla karkuteillä lähes tunnin ajan ennen kuin törmäys tapahtui.Eklund oli itse keskellä Kasitietä autonsa kanssa hätävilkut päällä varoittamassa muita autoja, sillä hevoset olivat jo ylittäneet kasitien. Törmäys tapahtui hänen selkänsä takana.”Suoraan sanottuna traumaattisin tapahtuma, mitä on ikinä elämässäni ollut. Oli kauheata nähdä kärsivä hevonen tiellä, vaikka saatiin apu tosi nopeasti. Silti kaikki kärsiminen on liikaa”, Eklund sanoo.Muut viisi hevosta saatiin ehjänä takaisin talliin. Illan pimeydessä dronessa ollut lämpökamera paljasti karkuteillä olevien hevosten sijainnin.”Saimme paljon porukkaa auttamaan. Heidän ja dronen avulla hevoset löydettiin ja saatiin ohjattua pikkuhiljaa talliin. Silloin palokunta oli jo ohjaamassa liikennettä, joten saatiin liikenne pysäytettyä ja hevoset turvallisesti tien yli ja takaisin tallille.”ZicZacHorse kasvattaa FWB- ja suomenhevosia, tallissa on yhteensä 35 hevosta. Törmäyksessä menehtynyt hevonen oli 3-vuotias duendecillolainen FWB-ruuna.