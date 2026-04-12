“Hevonen katseli vähän kaikkea” – kausi käyntiin Tolbertissa

Näin kertoo junnuista nuoriin ratsastajiin siirtynyt Ulrika Salminen, joka kilpailee Hollannissa Tolbertissa CDI3-kisoissa.Ja jatkaa: "Mutta vaikka hevonen vähän pelkäsi alussa, niin sain sen hyväksi ja laukkaosuus meni hyvin!"Myös matka meni hyvin. Salminen on siinä onnellisessa asemassa että hänen hevosensa on hyvä ja helppo matkustaja. Ja tulos 65,7 prosenttia on sekin ihan käypä, kun on juuri siirtynyt seuraavaan ikäluokkaan.Kürista ratsukko nappasi 68,8 prosenttia."Meillä on uusi kür, jonka koreografia ollaan tehty yhdessä valmentajan Janne Berghin kanssa."Mikä musiikki siinä on?"No se on siitä F1 -elokuvasta, tykkäsin siitä."Salminen suuntaa kohti Suomea ja kotimaan kenttiä sunnuntaina.Parhaan tuloksen GP:ssä teki Mikaela Soratie Fürst Michiganilla (Furstenball -Michellino), 64 prosenttia.Peggy Högsten ja Frisco (Furstenball – Stedinger) aloittivat kansainvälisen kautensa GP-luokassa tuloksella 63,6 prosenttia perjantaina. Högsten ajoi jo kotiin Saksaan Warwick McLeanin tallille."Mulla tuli virheet molemmissa sarjavaihdoissa, se tietenkin maksoi paljon. Olisi varmaan pitänyt ratsastaa vähän rohkeammin muutenkin. Tolbertissa on todella isot kisat, paljon hevosia ja kovin tuulista, liehuvia lippuja ja muuta. Frisco ei välittänyt, mutta monella hyvin kokeneellakin ratsastajalla oli ongelmia, jos hevonen oli herkkis. Paljon oli niitä jotka ei menneet ollenkaan tuomaripäätyyn."Högsten oli liikkeellä yksinään, ilman hoitajaa tai valmentajaa.Miten ori käyttäytyi?"Hyvin, se on niin itsevarma. Osaan kyllä groomaamisen itsekin, mutta olihan siinä juoksemista kun kaikki asiat piti tehdä ilman apua."Huomioidaanko oriit yleensä jotenkin kisapaikoilla?"Usein kyllä, ei aina. Pitää itse muistaa jo ilmoittautuessa painottaa, ettei tammoja lähelle. Tolbertissa oli hyvät olosuhteet ja orikarsinatkin turvallisia ja korotettuja."Aiotko olla nyt pidemmän aikaa Saksassa?"Kun nyt tänne tulin, niin kyllä. Paitsi ratsastaa, yritän myös juosta ja tehdä pilatesta. Täällä McLeanilla on iso suomalaisporukka, Janni Martikainen, Jessica Jokiranta ja Laura Kangasniemi. Louise Jönssonin hevonen on täällä, hän käy täällä säännöllisesti, ja täällä on myös Nora Stenvallin hevosia. Muuten tämä on hyvin kansainvälinen talli, ratsuttajia ja groomeja on monesta maasta, ihan Uudesta-Seelannista saakka. Tykkään kun saa puhua monia eri kieliä päivän mittaan."Missä kilpailette seuraavaksi?"Hageniin on tarkoitus mennä tämän kuun loppupuolella."Suomen Maria "Mascha" Colliander on tuomaroimassa Tolbertissa. Kilpailut jatkuvat vielä sunnuntaina.