Hevonen loukkaantui syötyään porkkanan, johon oli piilotettu nuppineula

Saksan Wedelissä löytyi laitumelta vaarallisia porkkanoita.
