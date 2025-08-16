Hevonen loukkaantui syötyään porkkanan, johon oli piilotettu nuppineula

Pohjois-Saksassa Schleswig-Holsteinin osavaltion Wedelissä löytyi laitumelta porkkanoita, joihin oli kätketty nuppineuloja. Asiasta uutisoi Hooforia. Yksi hevonen loukkaantui syötyään vaarallisesti käsitellyn porkkanan viikko sitten.Hevosen oli illalla kahdeksan aikaan huomattu käyttäytyvän silmiinpistävän oudosti. Paikalle kutsuttu eläinlääkäri löysi hevosen suusta neljä sentimetriä pitkän nuppineulan, joka oli uponnut kieleen.Tämän jälkeen koko laidun tutkittiin ja sieltä löytyi yhteensä kuusi porkkanaa, joihin oli upotettu nuppineuloja. Porkkanoita löytyi sekä portin läheltä että kauempaa laitumelta.Wedelin poliisi tutkii asiaa eläinrääkkäyksenä ja yrittää löytää mahdollisia silminnäkijöitä.