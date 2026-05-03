"Hevonen piti koipensa irti esteistä", summasi Mikael Forstén voittonsa ainekset Tuusulan Derbyssä

"Huonoa suorittamista, mutta hevonen piti koipensa irti puomeista", Mikael Forstén luonnehti voittoratansa Ainossa sunnuntaina. Tuusulan Derby -kisaviikonloppu huipentui kahden kierroksen Derbyyn 130-135 -esteillä.Essi Horttanainen oli Diamant de Dragonilla toinen ja Anni Roslin Du Marais Shamrock Z:lla kolmas. "Käännökset eivät olleet yhtään niin sujuvia kuin olisin halunnut. Mutta hevonen ei ole tehnyt paljoa", Forstén analysoi.Kysymykseen, onko hän tekemässä come backia ratsastusurheiluun, tällä kertaa vuodelta 2014, jolloin ratsastaja kilpaili vielä Still-Hof Ceresillä, vastaus oli "en". Ja kysymykseen, miten hän tällä hetkellä prosentuaaliseti vertautuu vuoden 2008 Forsténiin (jolloin tuli maailmancupin osakilpailuvoitto Amsterdamissa) vastaus oli hymähdykseltä kuulostava tuhahdus. Jatkoa Forstén ei ole sen kummemmin miettinyt. "Katsotaan. Päivä kerrallaan. Mutta kyllähän tämä ihan kivaa on."Mikä on kivointa?"Se, että osuu esteille vielä, vaikka välillä huonostikin.". Teppo Hakala sanoi rakentaneensa ihan kunnon radan näin kilpailun 45. kerralle ja oli tyytyväinen urheilun tasoon."Nähtiin urheilua", hän kiitteli."Ei ehkä teknisimmästä päästä mutta ihan oikeassa koossa", hän luonnehti rataa. "Ja tämä kisahan on 1981-vuodesta asti yhtäjaksoisesti tämän nimisenä."Forstén ei ole eilisen teeren poika hänkään. Hän suhtautui perusrataan tarkasti, kävi näyttämässä pari estettä ja väliä hevoselle ennen starttiaan ja ratsasti sitten puhtaasti, vaikkakaan ei nopeimmin.Kakkoskierroksella vasta pistettiin vauhtia. Forstén käänteli tiukat tiet, niin tiukat, että hevonen hämmästeli. Pari kertaa se näytti miettivän sekunnin murto-osan hypätäkö vai ei, mutta päätti kuunnella ratsastajaansa. Tämä on myös syy, että se Forsténilla on."Se on tehnyt pari kertaa tenät Sannalle (Selin), siksi mä menen nyt sillä", entinen kansainvälisen mestaruustason ratsastaja kertoo. Ratsukon yhteistyö on vielä melko nuorta, Forstén on kilpaillut vasta muutaman luokan, tämän kevään aikana. Niinpä kaikki ei suju vielä niin kuin oli tarkoitus. "Kun en saanut käännöstä sujumaan, tuli askel liikaa", Forstén moitti kakkoskierroksen rataansa, joka ulkopuolisen silmään näytti varsin mallikkaalta. Hevosen empimisen hän pisti sen piikkiin, että "se ei ole mikään ballerina", ja uusinnassa väsymys alkoi ehkä jo painaa. Pohjola-sarjaa tänä vuonna?"Ehkä. Täytyy jutella Sannan kanssa siitä."