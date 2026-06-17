Hevosala julkaisi oman eduskuntavaaliohjelman – "Tähän työhön tarvitaan mukaan jokainen alan toimija"

Suomessa pidetään keväällä 2027 eduskuntavaalit. Tulevalla vaalikaudella ja jo ennen sitä hevosala haluaa olla vaikuttamassa siihen, millaisia alaa koskevia päätöksiä maassa tehdään..Suomen Hippos ja Suomen Ratsastajainliitto julkaisivat viime viikolla hevosalan yhteisen eduskuntavaaliohjelman. Ohjelma kokoaa alan yhteiset tavoitteet ja toimii perustana hevosalan vaikuttamistyölle tulevalla vaalikaudella..”Alan yhteinen eduskuntavaaliohjelma toimii poliittisen vaikuttajatyön ohjenuorana. Se määrittelee keskeiset näkökulmat ja teemat, jotka haluamme erityisesti nostaa keskusteluun sekä nykyisten edustajien, uusien ehdokkaiden sekä muiden päättävien tahojen kanssa. Hevosalalla on monipuolista yritystoimintaa, ja tärkeää on varmistaa niin nykyisten kuin alalle tulevien uusien yrittäjien toimintamahdollisuudet”, Suomen Hippoksen kehitysjohtaja Minna Mäenpää avaa laadittua ohjelmaa..Ohjelman teematHallittu siirtymä kohti markkinaehtoista kasvuaYrittäjyyden ja investointien mahdollistaminenOsaamisen ja tutkimuksen vahvistaminenHyvinvoinnin edistäminen hevosharrastuksen kauttaSuomenhevosen tulevaisuuden turvaaminenLisätietoa teemoista: hippos.fi/uutiset/.Hippos ja SRL haluavat, että kaikki hevosalan toimijat tekevät edunvalvontatyötä yhdessä. Yhteinen ohjelma on siinä työssä tärkeä..”Hippoksen osalta lähestymme kaikkia jäsenjärjestöjämme ja haastamme heidät tekemään vaikuttavuustyötä yhdessä. Erityisesti kesän ravitapahtumat ovat mainio tapa kutsua alueelliset vaikuttajat tutustumaan raviurheiluun ja hevoskasvatukseen sekä keskustelemaan hevosalan merkityksestä. Tähän työhön tarvitaan mukaan jokainen alan toimija”, Mäenpää vetoaa..Jatkeena eduskuntavaaliohjelmalle Hippos julkaisee ensi viikolla vuonna 2023 teetetyn hevosalan vaikutusanalyysin päivityksen..”Hevonen ja hevosala tuo todistetusti monia positiivisia vaikutuksia yhteiskunnalle, ja tämä on viesti, mitä haluamme tuoda vahvasti esille. Päivitystyössä on tarkasteltu samoja pääteemoja, mutta hieman uusilla laskentavoilla ja lisätty mukaan myös huoltovarmuusnäkökulmaa”, Minna Mäenpää mainitsee..Suomen Hippos ja SRL tiedottivat eduskuntavaaliohjelmasta seuraavasti:.Hevosala koskettaa yli 600 000:tta suomalaista ja työllistää noin 15 000 ihmistä. Sen vaikutukset ulottuvat yritystoiminnasta liikuntaan, hyvinvointiin, tapahtumiin, matkailuun sekä maaseudun elinvoimaan eri puolilla Suomea..Hevosalan keskusjärjestöjen yhteisen vaaliohjelman tavoitteena on nostaa esiin hevosalan yhteiskunnallinen merkitys sekä käydä rakentavaa vuoropuhelua päättäjien kanssa alan tulevaisuudesta..”Hevosala tarjoaa ratkaisuja moniin Suomen keskeisiin haasteisiin. Se luo työtä ja yrittäjyyttä, vahvistaa ihmisten hyvinvointia ja ylläpitää maaseudun elinvoimaa valtakunnallisesti. Haluamme alan yhteisillä tavoitteilla tuoda nämä mahdollisuudet vahvemmin osaksi yhteiskunnallista keskustelua ja päätöksentekoa”, Minna Mäenpää ja SRL:n vt. toiminnanjohtaja Kaisa Kähö toteavat..Hevosalan eduskuntavaaliohjelma rakentuu viiden teeman ympärille. Teemat heijastavat alan yhteistä näkemystä siitä, millaisia päätöksiä tarvitaan, jotta hevosalan mahdollisuudet voidaan hyödyntää nykyistä paremmin talouden, hyvinvoinnin ja alueellisen elinvoiman vahvistamisessa..”Suomalainen rahapelimarkkina muuttuu 1.7.2027, ja tämä tulee vaikuttamaan myös hevosalan rahoitukseen. Olennaista on, että rahapelilain hyväksymisen yhteydessä annetusta lupauksesta pidetään kiinni. Lisäksi uudistuksen vaikutuksia hevostalouden toimintaedellytyksiin täytyy seurata tiiviisti siirtymäkauden alusta alkaen ja valtion ryhtyä tarvittaessa välittömästi toimenpiteisiin alan tulevaisuuden turvaamiseksi”, Mäenpää sanoo..”Tallilla hevosten kanssa toimiminen kokoaa yhteen eri-ikäisiä harrastajia. Hyvinvoivat hevosalan yritykset luovat turvalliset puitteet harrastamiselle ja tukevat yhteiskuntaa edistämällä toimintakykyä, ehkäisemällä liikkumattomuutta ja vahvistamalla mielenterveyttä. Hevosala tarvitsee ennakoitavan ja pitkäjänteisen toimintaympäristön, joka tukee investointeja talleihin, hevosten hyvinvointiin sekä energia- ja turvallisuusratkaisuihin, yrittäjyyttä ja nuorten pääsyä alalle”, Kähö toteaa.