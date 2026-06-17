Suomenhevosen tulevaisuuden turvaaminen on yksi hevosalan eduskuntavaaliohjelman keskeisistä teemoista.
Suomenhevosen tulevaisuuden turvaaminen on yksi hevosalan eduskuntavaaliohjelman keskeisistä teemoista.Kuva: Anu Leppänen
Ratsastusuutiset

Hevosala julkaisi oman eduskuntavaaliohjelman – "Tähän työhön tarvitaan mukaan jokainen alan toimija"

Suomen Hippos ja SRL kokosivat alan keskeiset näkökulmat ja teemat yhteen.
Julkaistu
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Minna Mäenpää
Kaisa Kähö
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