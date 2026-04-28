Jokavuotinen Hevosala lukuina on taas ilmestynyt: laskusuunta jatkuu, mutta suurtapahtumat vetävät

Tilasto on koottu hevosalan hevosalan keskusjärjestöjen, Suomen Hippos ry:n ja Suomen Ratsastajainliitto ry:n, yhteistyönä.

Suomen Ratsastajainliiton jäsenmäärä on jatkanut laskuaan viimeisimmässä Hevosala lukuina -otannassa. Vuonna 2019 jäseniä oli 42 643 ja vuonna 2025 jäsenmäärä oli 35 885. Green card -harrastajien määrä on samaan aikaan vähentynyt, mikä vahvistaa kokonaislaskua.

Kun jäsenet ja Green card -harrastajat lasketaan yhteen, SRL:n kokonaismäärä on laskenut 45 780:sta vuonna 2019 yhteensä 38 059:ään vuonna 2025. Tämä tarkoittaa noin 17 prosentin laskua.

Seurojen, jäsentallien ja ratsastuskoulujen määrä on myös vähentynyt. Ratsastusseuroja oli vuonna 2019 yhteensä 508 ja vuonna 2025 enää 455. Jäsentallien määrä on laskenut 372:sta 289:ään. Ratsastuskouluja oli 225 vuonna 2019 ja 178 vuonna 2025, kun aineistoa verrataan viime vuoden vastaavaan, vuoteen 2024 verrattuna 10 ratsastuskoulua oli kadonnut SRL:n riveistä.

Kilpailuluvat ovat laskusuunnalla. Kansallisia kilpailulupia oli vuonna 2019 yhteensä 1 846 ja vuonna 2025 enää 1 221.

Hevoskohtaisia kilpailulupia oli 7 194 vuonna 2019 ja 6 014 vuonna 2025. Kansainvälisiä kilpailulupia oli 435 vuonna 2019 ja 229 vuonna 2025.

Järjestetyissä ratsastuskilpailuissa näkyy selvä lasku erityisesti kansallisella tasolla. Kansallisia kilpailuja järjestettiin 159 kappaletta vuonna 2019 ja 121 vuonna 2025. Kansallisten kilpailujen lähtömäärä oli 13 331 vuonna 2019 ja 9 053 vuonna 2025.

Aluetasolla kilpailuja oli 328 vuonna 2019 ja 184 vuonna 2025. Lähtöjen määrä oli 27 103 vuonna 2019 ja 21 505 vuonna 2025. Seuratasolla kilpailuja oli noin 900 vuonna 2019 ja 609 vuonna 2025. Lähtömäärä seuratasolla oli 33 582 vuonna 2019 ja 31 375 vuonna 2025.

Lajivertailussa esteratsastus on edelleen suurin laji. Vuonna 2025 esteratsastuksessa oli 45 kilpailua ja 5 324 lähtöä. Kouluratsastus on toiseksi suurin ja matkaratsastus pienin laji.

Suurtapahtumat pitävät alan näkyvyyttä yllä. Vuonna 2025 suurimmat tapahtumat olivat Kuninkuusravit, jotka keräsivät 43 625 kävijää, Hevoset-messut 22 000 kävijällä sekä St Michel -ravit 17 032 kävijällä. Edellisen otannan suurinta tapahtumaa Helsinki International Horse Show'ta ei järjestetty vuonna 2025.

Hevosten kokonaismäärä on laskenut 74 300:sta vuonna 2019 yhteensä 67 300:aan vuonna 2025. Mitä hevosten lukumäärään tulee, ratsupuoli edustaa vähän yli puolta Suomen koko hevospopulaatiosta.

Varsatuotanto on laskenut kaikissa ryhmissä. Ravi- ja suomenhevosten varsoja syntyi 1 999 vuonna 2019 ja 1 546 vuonna 2025. Lämminverisiä ratsuja syntyi 455 vuonna 2019 ja 287 vuonna 2025. Ponivarsoja syntyi 374 vuonna 2019 ja 333 vuonna 2025.

