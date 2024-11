Hevosalan oppilaitokset eivät saa riittävästi opiskelijoita: "Elämän ja kuoleman kysymys"

Hevosopistolla "tulevaisuuden näkymä on kirkas"

Ypäjän Hevosopistolla on pelkästään hevosalan opiskelijoita. Aloituspaikkoja perusopintoihin on 80 ja paikan vastaanotti 33. Rehtori Päivi Niska kommentoi:

”Meillä näkyi pieni notkahdus yhteishaun hakijoissa sen viimekeväisen kohun jälkeen. Nämä 33 opiskelevat oppilaitosmuotoisessa opiskelussa, eli asuvat opiskelujen aikana täällä Ypäjällä. Tämän lisäksi meillä on myös opiskelijoita, jotka ovat hakeutuneet meille jatkuvan haun kautta. Sitten meillä on toki myös monimuoto-opiskelijoita vahvasti työelämässä erilaisilla koulutussopimuksilla ja oppisopimuksilla. Ja täytyy sanoa, että meillä on äärimmäisen motivoituneita ja innokkaita opiskelijoita ja henkilökuntamme on aivan loistava.”

Entä opintonsa keskeyttäneet?

”Toki joku saattaa joskus vaihtaa opiskelualansa johonkin toiseen, 16-vuotiaana ei välttämättä tiedä mitä haluaa tehdä tulevaisuudessa. Hevosala on monien mahdollisuuksien ala, mutta ei ole toki parhaiten palkattujen alojen listalla ja kaikki eivät työllisty. Mutta olemme todella tehneet töitä hyvinvoinnin edistämiseksi, asioiden parantamiseksi. Olemme vahvistaneet erilaisia tukitoimia ja pyrkineet parantamaan yhteisöllisyyttä, panostaneet vuorovaikutustaitoihin."

Valtion rahoitus on kuitenkin riippuvainen tutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden määrästä, heidän työllistymisestään ja keskeyttäneiden määrästä. Miten aiotte turvata Hevosopiston tulevaisuuden näinä taloudellisesti haastavina aikoina?

”Meillä on tehty todella erinomaista työtä, asioita on tehty hyvin, henkilökunta on aivan loistavaa kuten sanoin. Suuntamme on selvillä ja vaadittavat toimenpiteet tiedossa. Mielestäni tulevaisuuden näkymä on kirkas. Kääritään hihat ja tehdään asioita suurella sydämellä ja ammattitaidolla ja kehitetään uudenlaisia malleja. Meillä on hyvä pössis!"

Minkä tyyppisiä asioita teillä on konkreettisesti tarjolla?

”Olemme mukana Erasmus-vaihto-ohjelmassa. Sen kautta tarjoamme halukkaille opiskelijoille mahdollisuuden suorittaa osa tutkinnostaan jossain Euroopan maassa laadukkaalla ammattitallilla.”