Valmista – hevosasetus muutoksineen astuu voimaan 7. päivä toukokuuta

Valtioneuvosto on juuri hyväksynyt hevosten hyvinvoinnista annetun asetuksen muuttamisesta. Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin tänään 30.4. allekirjoittama asetus astuu voimaan 7. päivä toukokuuta. Muutokset selkeyttävät vaatimuksia ja tuovat siirtymäaikoja muun muassa aasien lajitoverisääntöihin, pihattojen rakenteisiin sekä tamman ja vieroittamattoman varsan yhteiskarsinoihin.

MMM tiedottaa, että asetukseen sisältyy useita täsmennyksiä ja siirtymäaikoja, joilla helpotetaan vaatimusten toimeenpanoa ja parannetaan niiden selkeyttä. Aasien lajitoverivaatimukseen säädetään siirtymäaika, ja jatkossa aasilla tulee olla lajitoveri 1.1.2028 alkaen. Poikkeuksena hyväksytään, että hevosen ja aasin risteymä voi toimia aasitamman lajitoverina, jos kyseessä on sen oma jälkeläinen.

Pihattojen pohjaa koskevia vaatimuksia täsmennetään siten, että pihaton pohjan tulee olla tasainen ja kuiva. Lisäksi pihattojen neliseinäisyyttä koskevaa vaatimusta aletaan soveltaa siirtymäajan jälkeen 1.1.2028 alkaen, jotta tarvittavat rakenteelliset muutokset voidaan toteuttaa hallitusti.

Tamman ja sen vieroittamattoman varsan yhteiskarsinalle säädetään uudet vähimmäispinta-alavaatimukset sekä niitä koskeva siirtymäaika. Samalla pihattojen ja ryhmäkarsinoiden tilavaatimuksia koskeva siirtymäaika yhtenäistetään yhteiskarsinoiden siirtymäajan kanssa.

Asetukseen tehdään myös teknisiä korjauksia muiden siirtymäaikoja koskevien säännösten sanamuotoihin. Riittävillä siirtymäajoilla pyritään varmistamaan, että hevosten pitopaikkoihin kohdistuvat mahdolliset rakenteelliset investoinnit voidaan jaksottaa riittävän pitkälle ajanjaksolle.

Uusia karsinakokoja tulee noudattaa 1.1.2033 alkaen. Yli 170 cm korkeiden hevosten yksittäiskarsinoiden siirtymäaika pysyy ennallaan, ja näiden karsinoiden uusia tilavaatimuksia tulee noudattaa 1.1.2036 alkaen.

Asetuksen siirtymäsäännökset

15 §

Siirtymäsäännökset

Tämän asetuksen 5 §:n 2 momenttia sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2028.

Tämän asetuksen 6 §:n 1 momentin säännöstä siitä, että varsaa ei saa vieroittaa alle puolen vuoden ikäisenä, sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2033.

Tämän asetuksen 7 §:n 1 momentin säännöstä siitä, että hevosella on oltava vettä saatavilla kuuden tunnin välein silloin, kun vesi muussa kuin pysyvässä pitopaikassa sääolosuhteiden takia jäätyy, sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2031.

Tämän asetuksen 7 §:n 2 momentin säännöstä siitä, että karkearehun saanti on järjestettävä siten, ettei hevosen tarvitse olla ilman karkearehua yhtäjaksoisesti yli kuutta tuntia, sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2031.

Tämän asetuksen 10 §:n 3 momenttia sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2031.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa rakennetun talli- ja pihattorakennuksen yhteydessä olevaan tarhaan ei sovelleta 10 §:n 4 momenttia, paitsi jos rakennuksessa ei ole pidetty hevosia viimeisen 10 vuoden aikana.

Tämän asetuksen 13 §:n 1 momentin säännöstä siitä, että pihatossa tulee olla neljä seinää, sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2028.

Tämän asetuksen voimaan tullessa toiminnassa olevaan talliin ja talliin, jonka rakennuslupa on vireillä tämän asetuksen voimaan tullessa, sovelletaan säkäkorkeudeltaan yli 170 senttimetriä olevan hevosen karsinan vähimmäispinta-alan osalta liitteen kohdan 1.1 vaatimuksen asemesta tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä 31 päivään joulukuuta 2035.

Tämän asetuksen voimaan tullessa toiminnassa olevaan talliin sekä talliin, jonka rakennuslupa on ollut vireillä ennen tämän asetuksen voimaantuloa, sovelletaan tamman ja sen vieroittamattoman varsan yhteiskarsinan vähimmäispinta-alan osalta liitteen kohdan 1.2 vaatimuksen asemesta tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä 31 päivään joulukuuta 2032.

Tämän asetuksen voimaan tullessa toiminnassa olevaan talliin ja pihattoon sekä sellaiseen talliin ja pihattoon, jonka rakennuslupa on ollut vireillä ennen tämän asetuksen voimaantuloa, sovelletaan pihaton ja ryhmäkarsinan vähimmäispinta-alan osalta liitteen kohdan 1.3 vaatimuksen asemesta tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä 31 päivään joulukuuta 2032.

Edellä 3–10 momentissa säädetystä poiketen tämän asetuksen voimassa ollessa peruskorjattavaan tai rakennettavaan pitopaikkaan tätä asetusta sovelletaan kuitenkin siitä alkaen, kun peruskorjaus tai uusi pitopaikka on valmistunut.