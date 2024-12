Ruotsalaista alkuperää oleva havainnepiirros. Kuva: Adam Åkerfeldtin arkisto

Oletko sinäkin juonut Hevosen Maljan aina väärin?

Hevosen Malja on muuttunut historian saatossa, ja alkuperä on epäselvä, mutta yksi on varma. Se nostetaan hevosen kunniaksi.