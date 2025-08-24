Hevoset Espoossa -tapahtumaa ei järjestetä ollenkaan

Perjantaina saatiin tieto, että valjakkoSM-kisat peruutetaan. Sunnuntaina SRL:n kilpailujärjestelmään oli ilmestynyt tieto, että koulukisa on peruutettu.

Sunnuntaina Vermo Areena tiedotti lopulta, että Vermoon suunniteltu Hevoset Espoossa -tapahtuma joudutaan perumaan kokonaan. Raviradan keskikentälle rakenteilla oleva ratsastuskenttä ei ole riittävän vakaa ja siten turvallinen ratsastuskilpailuiden järjestämiseksi.

Ratsastuskentän pohjakerroksena on keväällä levitetty savi, joka on yhä osittain epästabiili. Kenttä ei ole riittävän turvallinen este- ja kouluratsastuskilpailun järjestämiseen. Valjakkoajojen järjestämisen vaihtoehtona oli raviradan varikkoalue, mutta sen heikkoina puolina ovat tilan ahtaus ja yleisön saaminen alueelle.

”Olemme erittäin pahoillamme, että tapahtumaa ei pystytä järjestämään. Aika vain yksinkertaisesti loppui kesken ratsastuskentän kanssa. Emme halua vaarantaa yhdenkään hevosen tai ratsastajan terveyttä, koska kenttä ei ole täysin valmis", kertoo Hevoset Espoossa -tapahtuman peruuntumisesta pettynyt toimitusjohtaja Pertti Koskenniemi.

Koskenniemi lisää, että Vermoon valmistuu huippulaatuinen ratsastuskenttä ensi vuodeksi, joten ratsastuskilpailuja on luvassa ensi kesästä alkaen.

Lähde: Vermo Areenan tiedote