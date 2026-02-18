Hevoset Messarissa – Helsinki International Horse Show -erikoisliite on ilmestynyt

Mitä?

Kuka siellä Messarissa ratsastaa ja minkälaisia ominaisuuksia viiden tähden rata vaatii hevoselta?

Kansainvälisen ratsastajainliitto FEI:n ylläpitämän maailmanrankingin paras suomalainen on Anna-Julia Kontio, joka osallistuu vielä melko kokemattomalla hevosella Cayadinalla.

Yritys ei ole helppo. Mitä se vaatii? Se vaatii uskon omaan systeemiin, ja se vaatii tietynlaisen hevosen.

Kansainvälinen isojen luokkien hevonen on harvinaislaatuinen eläin, joita on maailmassa vähemmän kuin mitä niille olisi ottajia. Eläin, jossa yhdistyy monta ominaisuutta: voima, tekniikka, rakenne ja erityisesti luonne, psyyke.

Huippuhevonen rakentuu vuosien ja vuosien osaavan työn tuloksena. Hinta on sen mukainen!

Missä?

On palattu MessukeskukseenHelsingin Pasilassa, jossa kaikkea on aiempaan verrattuna enemmän, enemmän tilaa, enemmän areenoita, enemmän ratamestareita. Erikoishiekkaa paikalle kärrätään tuhat tonnia.

Ei ihme, että Helsinki International Horse Show'n toimitusjohtaja Valtteri Gundersbyn omat ratsastukset tapahtuvat tällä hetkellä joko myöhään illalla tai erittäin aikaisin aamulla.

Milloin?

Torstaista 26.2. sunnuntaihin 1.3.

