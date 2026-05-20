Tampereen Hevoset-messujen estekilpailujen järjestäjä vaihtuu
Tampereen Hevoset-messut tiedottaa, että estekilpailut järjestetään jatkossa uuden Horse Event -nimen alla.
Ensimmäinen Horse Event – Startti järjestetään 10.–11.10.2026 Lemmikki Tampere -tapahtuman yhteydessä. Kilpailu on suunnattu ensisijaisesti aluetason koulu- ja esteratsukoille.
Kilpailun säännöt ja ennakkoilmoittautuminen ovat nyt avoinna KIPAssa.
Tapahtuman projektipäällikkönä toimii Hevoset-messujenkin vetäjä Mia Jurvala. Kilpailutiimiin kuuluvat ratamestarina Aki Ylänne, puheenjohtajatuomarina Kaisu Rukko, kilpailujohtajana Salla Jokela sekä kilpailutoiminnan asiantuntijoina Fred Sundwall ja Kari Tuominen.
Samalla Ratsutori Oy/TEHO Ratsut lopettaa 16 vuoden yhteistyön Tampereen messujen kanssa.
"Toivotamme onnea Messujen valitsemalla uudella tiellä", Ratsutori puolestaan tiedotti tiistaina 19.5..