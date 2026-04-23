Viikonlopun Hevoset-messut tähtää kävijäennätykseen

Hevoset-messut on vakiinnuttanut paikkansa keväisin hevosalan yhteen kokoavana tapahtumana. Messut järjestetään jälleen ensi lauantaina ja sunnuntaina Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa. Jo perjantaina Tampereella nähdään estekilpailut, ja lauantaina ja sunnuntaina luvassa on monipuolista ohjelmaa aamusta alkaen kaiken ikäisille hevosista kiinnostuneille. Tämän vuoden uutuutena järjestetään iltaklinikka ratsastuksenopettajana ja kirjailijana tunnetun sekä Ride With Your Mind -menetelmän kehittäneen Mary Wanlessin johdolla..Torstai-iltana areenalla alkaa suljettu klinikka neljän eri ratsukon kanssa. Sama ryhmä jatkaa perjantaina aamusta suljetulla klinikalla, ja tästä ryhmästä yksi ratsukko valikoituu mukaan lauantai-illan yleisölle avoimeen iltaklinikkaan. .”Meillä on siellä hienot areenat ja katsomot, joten haluamme hyödyntää niitä mahdollisimman paljon. Tämä on ensimmäinen kerta, kun ohjelmassa on isompi ulkomaalaisvieras”, Hevoset-messujen projektipäällikkö Mia Jurvala kertoo..Viime vuonna messuilla vieraili noin 22 000 kävijää. Tänä vuonna tavoitteena on rikkoa vuodelta 2024 peräisin oleva yleisöennätys. Silloin kävijöitä oli yli 22 000..”Aina väkeä odotetaan enemmän kuin viime vuonna. Koko kevään ajan ennakkolipunmyynti on ollut ennätyskorkealla. Näyttää hyvältä. Tapahtumamme on aina ollut sellainen, että lipunosto painottuu viimeiselle viikolle, joten vielä on vaikea sanoa mitään varmaa”, Jurvala sanoo.Tapahtuma-alue kasvoi viime vuonna aiemmasta. Tänäkin vuonna alue uudistuu hieman.”Aiemmin meillä on ollut näytösareenaksi kutsuttu pienempi alue, mutta nyt se on kasvatettu ratsastettavaan kokoon, eli se on nyt kooltaan 20x40 metriä. Olemme näin pystyneet lisäämään ratsastettavaa ohjelmaa ja saaneet vielä laajemmin eri lajeja esiin.”Tapahtuma-ala on tällä hetkellä hankalassa tilanteessa, kun kulut ovat nousseet kauttaaltaan huomattavasti. Sama koskee myös kuluttajia, jotka miettivät epävarmassa taloustilanteessa entistä tarkemmin rahankäyttöään.”Totta kai olemme joutuneet kohtaamaan tämän saman ongelman. En usko, että on mitään alaa, joka ei paini kasvaneiden kustannusten kanssa. Se näkyy meillä, ja luonnollisesti se näkyy myös juuri siinä, että ihmiset miettivät tarkkaan mihin rahaa laitetaan. Senkin takia olen positiivisesti yllättynyt lipunmyynnistämme. Olen tosi iloinen, että ihmiset ovat sitoutuneet tapahtumaan. Myös osastomyynti on toiminut ennakko-odotuksia paremmin.”Tampereen Messujen liiketoimintapäällikkö Mirkka Salmela sanoo, että haastavasta taloustilanteesta huolimatta havaittavissa on paljon positiivisia merkkejä."Tampereen Messujen näkökulmasta markkina on kehittynyt positiivisesti: asiakkaat ovat sekä tänä että viime vuonna löytäneet tapahtumiin hyvin, ja näytteilleasettajien kaupankäynti on ollut hyvällä tasolla. Tampereen vahva vetovoima tapahtumakaupunkina tukee tätä kehitystä. Tapahtumissamme olemme nähneet selkeää kasvua sekä kävijämäärissä että asiakastyytyväisyydessä, mikä indikoi konseptien vahvaa kysyntää ja toimivaa asiakaskokemusta", Salmela kertoo.Hevoset-messut Tampereella lauantaina 25.4. kello 9 alkaen ja sunnuntaina 26.4. kello 9.30 alkaen.