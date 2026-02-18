Hevosia kuollut helsinkiläisessä Tuomarinkartanon Kilpatallissa – EHV-1 on todettu

Kilpatallin toimitusjohtaja Johanna Höglund totesi torstaina, että ainakin osalla tällä viikolla tallissa sairastuneista hevosista on todettu hyvin todennäköisesti EHV-1 virus. Hän jatkoi, että kyseessä on erittäin helposti tarttuva virus ja totesi tilanteen olevan vakava, muutama hevonen on jo menehtynyt.

Hevosurheilu Ratsastuksen saaman vahvistamattoman tiedon mukaan kuolleita hevosia oli 19.2. neljä ja kaikkiaan 15 sairastuneesta osa on Helsingin yliopistollisessa eläinsairaalassa.

Talli on tällä hetkellä suljettu. Samalla Tuomarinkartanon alueella sijaitsevissa talleissa, joita on kaikkiaan kolme, ei ole ainakaan toistaiseksi havaittu tautia.

”Toimimme tiiviissä yhteistyössä Viikin Yliopistollisen hevossairaalan (Helsingin yliopistollinen eläinsairaala) kanssa ja noudatamme sieltä saatuja ohjeita”, todetaan Kilpatallin tiedotteessa.

Yliopistollisen eläinsairaalan hevoseläinlääkäri Kati Niinistö on avannut vallitsevaa herpestilannetta Ylelle toteamalla, että "EHV1-tartuntatilanne ei ole nyt tavallista vakavampi, mutta kun tulee ilmi dramaattisia sairastumisia, ne herättävät huomiota": "Tänä talvena hevoset ovat ehkä liikkuneet tavallista enemmän, koska Helsingin Horse Show järjestetään tavallista myöhemmin, ja ratsastuksen karsintakilpailuja on ollut nyt talven aikana enemmän. Tämä voi aiheuttaa kuumetartuntoja vähän aiempaa enemmän", Niinistö sanoo.

Niinistö on myös Helsinki International Horse Show'n ylin FEI-eläinlääkäri, ns. veterinary delegate, jolla on kokonaisvastuu hevosten hyvinvoinnista kilpailutapahtumassa, sekä siitä, että tapahtumassa noudatetaan hevosten terveyteen liittyviä kansainvälisiä sääntöjä. Hoitava eläinlääkäri, permitted treating vetenarian, on FEI:n ratsastuskilpailuissa eri henkilö.

"Omaehtoinen karanteeni"

Kilpatalli tiedottaa, että "omaehtoinen karanteeni" jatkuu toistaiseksi, kunnes eläinlääkäriltä saadaan tarkemmat ohjeet asiasta. Kilpatalli on suljettu kaikelta hevosliikenteeltä eli tallista ei lähde, eikä sinne tule yhtään hevosta.



Eläinlääkäri on linjannut, että Kilpatallilta ei saa lähteä mihinkään ulkopuolisiin tapahtumiin ennen kuin 3 viikkoa on kulunut viimeisimmästä kuumetapauksesta.



Käytännön tasolla karanteeni tarkoittaa sitä, että yksikään Kilpatallissa asuva hevonen ei saa toistaiseksi käyttää maneeseja. Tämä rajaus koskee myös tällä hetkellä oireettomia hevosia. Oireettomia hevosia voi liikuttaa ulkokentän puolikkaalla. Toistaiseksi ei tule maastoilla.



Höglund muistuttaa vielä, että samoissa vaatteissa, jalkineissa ja asusteissa ei liikuta eri tallien välillä. Herpesvirukset leviävät pääasiassa pisaratartuntana, mutta voivat levitä myös sierainliman likaamien käsien, vaatteiden tai tavaroiden välityksellä. Siksi hyvä hygienia on erittäin tärkeää sairauden ehkäisemiseksi.

EHV-1 virukseksi epäiltyä kuumetautia on liikkeellä nyt monessa paikassa Etelä-Suomessa. Virus voi olla piilevänä hevosen elimistössä pitkäänkin. Ei tiedetä mikä taudin triggeröi puhkeamaan.

Päivitys 20.2. klo 10.30: Artikkeliin on lisätty Hevosurheilu Ratsastuksen saama vahvistamaton tieto kuolleiden ja sairastuneiden määrästä sekä Kati Niinistön Ylelle antama kommentti ja Niinistön rooli Helsinki International Horse Show'n eläinlääkärinä. Myös otsikko on muutettu tämänhetkistä tilannetta vastaavaksi.





