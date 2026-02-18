Hevosia kuollut helsinkiläisessä Tuomarinkartanon Kilpatallissa – todennäköisesti EHV-1

Kilpatallin toimitusjohtaja Johanna Höglund vahvistaa, että ainakin osalla tällä viikolla tallissa sairastuneista hevosista on todettu hyvin todennäköisesti EHV-1 virus. Kyseessä on erittäin helposti tarttuva virus ja tilanne on vakava, muutama hevonen on jo menehtynyt.

”Toimimme tiiviissä yhteistyössä Viikin Yliopistollisen hevossairaalan kanssa ja noudatamme sieltä saatuja ohjeita”, toteaa Höglund tiedotteessa.

Kilpatallin omaehtoinen karanteeni jatkuu toistaiseksi, kunnes eläinlääkäriltä saadaan tarkemmat ohjeet asiasta. Kilpatalli on suljettu kaikelta hevosliikenteeltä eli tallista ei lähde, eikä sinne tule yhtään hevosta. Myös kaikki ulkopuoliset käynnit tulee rajata minimiin.



Eläinlääkäri on linjannut, että Kilpatallilta ei saa lähteä mihinkään ulkopuolisiin tapahtumiin ennen kuin 3 viikkoa on kulunut viimeisimmästä kuumetapauksesta.



Käytännön tasolla karanteeni tarkoittaa sitä, että yksikään Kilpatallissa asuva hevonen ei saa toistaiseksi käyttää maneeseja. Tämä rajaus koskee myös tällä hetkellä oireettomia hevosia. Oireettomia hevosia voi liikuttaa ulkokentän puolikkaalla. Toistaiseksi ei tule maastoilla.



Höglund muistuttaa vielä, että samoissa vaatteissa, jalkineissa ja asusteissa ei liikuta eri tallien välillä. Herpesvirukset leviävät pääasiassa pisaratartuntana, mutta voivat levitä myös sierainliman likaamien käsien, vaatteiden tai tavaroiden välityksellä. Siksi hyvä hygienia on erittäin tärkeää sairauden ehkäisemiseksi.

EHV-1 virukseksi epäiltyä kuumetautia on liikkeellä nyt monessa paikassa Etelä-Suomessa. Virus voi olla piilevänä hevosen elimistössä pitkäänkin, ja ei tiedetä mikä taudin triggeröi puhkeamaan.





